Italiaanse regering bereid om opnieuw 350 miljoen euro in Alitalia te pompen jv

17 oktober 2019

16u51

Bron: dpa 0 Economie De Italiaanse regering is bereid weer geld uit te trekken om de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia in de lucht te houden. Dat blijkt uit een ontwerp van financiële planning voor 2020, dat het Duitse persagentschap dpa kon inkijken. Het zou gaan om een overbruggingskrediet van 350 miljoen euro, dat binnen de zes maanden terugbetaald moet worden.

Alitalia is sinds mei 2017 insolvent en kon actief blijven dankzij een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro van de Italiaanse overheid, dat binnenkort afloopt.

Volgens luchtvaartexpert Andrea Giuricin verliest Alitalia jaarlijks zowat 500 miljoen euro, en had het eind september nog iets meer dan 300 miljoen euro in kas.

De Italiaanse staatsspoorwegmaatschappij Ferrovie dello Stato (FS) werd door de regering opgedragen om te trachten Alitalia te redden via een overname, maar daarvoor zijn extra investeerders nodig. Een consortium onder leiding van FS met onder meer de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta, de groep Atlantia en het Italiaanse ministerie van Economie is al maanden in de maak. Een reeks deadlines voor een overnamebod door het consortium werd al overschreden. Een nieuwe deadline wordt opgesteld, nadat de laatste afliep op 15 oktober.

De doodsstrijd van Alitalia kan nog feller worden, als zou blijken dat de staatssteun ingaat tegen de Europese mededingingsregels. De Europese Commissie onderzoekt het dossier.