Italiaanse overheid klaar om 3 miljard euro te pompen in Alitalia jv

07 mei 2020

19u17

Bron: AFP 0 Economie De Italiaanse regering zegt klaar te staan om 3 miljard euro te pompen in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia. De overheid wil het bedrijf opnieuw nationaliseren.

Alitalia was al zwaar verlieslatend en is net als andere luchtvaartmaatschappijen hard getroffen door de coronacrisis. Zo'n 6.600 van de 11.000 personeelsleden zijn tijdelijk werkloos, al zeker tot oktober.

De regering wil het bedrijf nu opnieuw zelf in handen nemen. Volgens Industrieminister Stefano Patuanelli moet de Newco, de nieuwe vennootschap, over een kapitaal van minstens 3 miljard euro beschikken. Dat zei hij donderdag in de Senaat. Volgens hem gaat het niet om een zoveelste reddingsplan voor Alitalia, maar om een "herlancering".

Patuanelli wil zoveel mogelijk jobs behouden, al sluit hij ontslagen niet uit. De vloot zal worden verminderd van 113 toestellen tot 90.