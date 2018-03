Is Uber ook een bedreiging voor uw job? Taxichauffers waarschuwen voor Uberisatie, arbeidsexperts nuanceren Bieke Cornillie

27 maart 2018

16u44 0 Economie "Uber is niet alleen een bedreiging voor onze sector, maar voor voor àlle sectoren." Zo klonk het scherp bij de stakende taxichauffeurs in Brussel. Maar is dat ook effectief zo? Zijn we onderweg naar de Uberisatie van Vlaanderen? "Ja, maar daarom hoeft het niet allemaal negatief te zijn", zeggen experts.

De taxichauffeurs die het Brusselse verkeer lam legden, waren formeel: "Als ze onze sector kunnen ontwrichten, dan zullen ze zich naar andere bedrijfstakken ook verplaatsen." 'Ze', dat is Uber, de alternatieve taxidienst waarmee mensen via een applicatie op hun smartphone chauffeurs rechtstreeks kunnen oproepen om mee te rijden tegen betaling. Het is vaak een stuk goedkoper en vlotter dan de reguliere taxidienst.

Dat is meteen ook de reden waarom eenzelfde systeem van deeleconomie en applicaties in andere sectoren als paddenstoelen uit de grond schieten. AirBnb is de 'uber van de hotels', Deliveroo de 'uber van de maaltijdbezorgers' en Bsit is een soort 'uber voor babysitters'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN