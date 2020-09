Is het realistisch om veel geld te verdienen via beleggingsapps? Onze geldexpert geeft advies

Commissievrij beleggen via gratis apps: met één druk op de knop kan je jouw zuurverdiend spaargeld aanwenden om aandelen te kopen. Dat klinkt mooi, misschien te mooi om waar te zijn. Daarom houden wij die ‘Robinhoodapps’ van deze wereld eens onder de loep. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , geeft advies.

Het is razend populair bij jongeren op dit moment, de ‘robinhoodapps’. Die apps zorgen ervoor dat je commissievrij kan beleggen en in geen tijd jouw kapitaal kan verhogen door zorgvuldig je geld aan te wenden op de aandelenmarkt.

Welke gratis beleggingsapps zijn er zo allemaal?

“Bux Zero, Flatex, iDealing, MEXEM, Tradealot,…”

Maak je er ook zelf gebruik van?

“Neen, dit om diverse redenen. Ik probeer goede aandelen aan te kopen en die aandelen jarenlang bij te houden. Dat is ook de manier van beleggen die ik aanraad. Als je op die manier belegt, hoef je niet veel transacties te doen. Dan maakt het prijsverschil van een handvol euro’s bij één aankoop niet zo veel uit. Ik vrees dat ‘gratis’ transacties mensen ertoe verleiden om precies het omgekeerde te doen: véél transacties én veel ‘gokken’. De ‘gratis’ makelaars zijn vrijwel allemaal buitenlandse makelaars en dat brengt ook administratieve overlast met zich mee.”

Zijn de beleggingsapps wel echt gratis? Of romen ze toch graag wat af van jouw investeringen?

“Ze rekenen jou geen of weinig makelaarsloon aan, maar de makers willen natuurlijk wel iets verdienen. Dat kan op verschillende manieren. Ze lenen jouw aandelen uit aan andere partijen, die jouw aandelen dan gebruiken om te shorten. Dus ze lenen jouw aandelen uit en krijgen daar zelf een vergoeding voor van een andere makelaar. Ze sturen jouw aankooporder naar het beursplatform dat hen de beste voorwaarden geeft. Zonder dat je het beseft, betaal je dan misschien een hogere aankoopkoers voor jouw aandelen. Je bent wel blij dat je géén of weinig makelaarsloon betaalt, maar je betaalt bijvoorbeeld 10 euro voor een aandeel dat je via een andere weg had kunnen kopen voor 9,50 euro. Dit natuurlijk maal het aantal gekochte aandelen. Dat kan toch een verschil maken.”

Wat gebeurt er met jouw geld wanneer het bedrijf achter de beleggingsapp er plots mee stopt? Hoe beheer ik mijn beleggingsportefeuille dan?

“Als dat zou gebeuren, dan zal de stoppende partij normaal een afspraak maken met een andere makelaar, die jouw aandelenportefeuille dan overneemt. Het staat jou dan vrij om door te gaan met die andere makelaar, of zelf op zoek te gaan naar een andere makelaar. In dat geval zal het wellicht interessant zijn om je hele portefeuille te verkopen en het geld over te boeken en bij de makelaar van jouw keuze weer een portefeuille op te bouwen.”

Beleggen is geen spurt, maar een marathon. De ‘gokkers’ vallen doorgaans al vrij snel af

Betaal ik roerende voorheffing op de transacties en winsten?

“Als Belg moet je alle Belgische fiscale regels naleven. Een Belgische bank of makelaar doet al dat papierwerk voor jou en houdt de verschuldigde belastingen in. De meeste ‘gratis’ makelaars zijn van buitenlandse oorsprong en staan niet – of niet helemaal – in voor jouw fiscale verplichtingen. Dan moet je het dus allemaal zelf doen. Bux Zero bijvoorbeeld, houdt – vooralsnog – niet automatisch de verschuldigde beurstaks in (0,35 procent op de aankoop en 0,35 procent op de verkoop). Je moet die beurstaks dus zelf elk kwartaal aangeven en betalen. Als je dan ook nog eens veel transacties doet, wordt dat een hele karwei. Hetzelfde geldt voor de roerende voorheffing op dividenden die niet ‘aan de bron’ wordt ingehouden door zo’n goedkope of gratis makelaar.”

Welke aandelen zijn populair in deze apps? Want zo te zien heb je als gebruiker geen toegang tot het volledig spectrum.

“Aandelen kopen is geen populariteitswedstrijd. Maar blijkbaar zien veel van die beleggers dat toch zo. Wellicht daardoor is het aandeel Tesla recent zo fenomenaal gestegen. Bij een daling kan het even hard omlaag gaan. Tesla is vorige week 21 procent lager getuimeld en verloor 33 procent in drie dagen.”

Is het realistisch om veel geld te verdienen via de belegginsapps?

“Aandelen zijn de beste belegging op lange termijn. Beleggen is geen spurt, maar een marathon. De ‘gokkers’ vallen doorgaans al vrij snel af.”

De apps zijn razend populair bij jongeren, is het niet nodig om de jongeren attent te maken op de gevaren?

“Ik zou elke jongere aanraden om zich te verdiepen in de bedrijven waarvan hij/zij aandelen aankoopt. Het is boeiend en je kan er nog iets mee verdienen ook.”

Start van Robin Hood-apps:

De idee om met een mobiele app financiële diensten aan te bieden, zoals het investeren in de aandelenmarkt of verhandelen van cryptocurrcency, kwam er in 2013 met Robinhood Markets. Op die manier wilden oprichters Vladimir Tenev en Baiju Bhatt iedereen toegang verlenen tot de financiële markten, niet alleen mensen met veel geld dus. Aangezien brokers per trade tussen de 5 à 10 euro aanrekenen, en zelfs slechts een fractie van dat bedrag dienen te betalen om aandelen te verhandelen, moeten aandeelhouders bijna over een startkapitaal tussen 500 en 1.000 euro beschikken om aan de slag te gaan. Daar wilden de makers dus verandering in brengen. De app is officieel gelanceerd in maart 2015 en had in februari 2018 al meer dan 3 miljoen gebruikersaccounts.

Ook Robinhood bleef lange tijd commissievrij aandelen verhandelen. In februari 2016 introduceerde het echter ‘instant deposits’ waardoor de gebruikers tot 1.000 euro meteen konden aanwenden om aandelen te kopen. Eerder duurde dat drie dagen alvorens het geld op jouw account stond. Daarnaast lanceerde het in september 2016 een premium subscription, waardoor je tot 50.000 dollar meteen kon storten, aan margin trading kon doen en marktanalyses kon verkrijgen.

Problemen (een hele waslijst):

• De brokers van Robinhood kunnen bepaalde deals niet snel genoeg sluiten om mee te wedijveren met high-speed trading firms. Dat zorgt voor een vertekend beeld van de winstkansen.

• Op 2 maart 2020 had Robinhood een dagenlange systeembreuk waardoor de gebruikers geen of amper aandelen konden verhandelen. Raar maar waar: die dag stijgt de S&P 500 met 4.6 procent. De grootste vooruitgang in één dag in de geschiedenis van de Dow Jones. Dit was te wijten aan een ‘coding error’.

• Robinhood money glitch: Robinhood Gold users beschikken door het gebruik hiervan plots over een ongelimiteerd kapitaal. Die accounts zijn effectief verwijderd maar bepaalde gebruikers hebben hierdoor wel meer dan 100.000 dollar verlies geleden.

• Veiligheidsissues: de makers hebben toegegeven in 2019 dat ze wachtwoorden van gebruikers in een leesbaar formaat bewaart.

• Robinhood zou meer geld nemen voor bepaalde verhandelingen dan rivalen. Daarvoor zijn de makers ook beboet geweest. Met andere woorden: Robinhood faalde om de beste prijs aan zijn klanten te geven.

