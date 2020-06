Is 5G een interessante belegging?

“Data is de nieuwe olie en 5G is de nieuwe stoomlocomotief die aan de basis ligt van de volgende technologische revolutie.” Marc Langeveld, technologie-fondsbeheerder uit het team van onze geldexpert Geert Noels, vindt dat je als belegger zeker rekening oog moet hebben voor de kansen die 5G biedt.

De komende jaren zullen steeds meer landen een 5G-netwerk uitrollen en in 2024 worden er wereldwijd 1,5 miljard 5G-smartphonegebruikers verwacht. Het transporteren van data zal 100 keer sneller gaan dan met 4G. Dat zorgt voor heel wat mogelijkheden voor onder andere zelfrijdende auto’s, slimme kantoren en woningen. Met 5G zal ook het Internet of Things (IoT) beter worden en wereldwijd in handel, transport en logistiek een efficiëntere manier van werken opleveren. Zo zal volgens netwerkspecialist Cisco in het komende decennium het aantal IoT-connecties groeien van 50 miljard nu naar 500 miljard in 2030.

Deze explosie aan data moet natuurlijk goed worden beheerd. De data moet zonder vertraging beschikbaar zijn in onze netwerken, moet van A naar B getransporteerd worden en moet daar ook nog opgeslagen worden. Vervolgens moet dit hele traject worden beschermd met een degelijke cybersecurity-oplossing zodat kwade geesten er geen misbruik van kunnen maken. Daarvoor zijn heel wat bedrijven nodig. Zij zijn dezer dagen niet alleen afhankelijk van de economische conjunctuur, maar meer dan ooit ook van politieke gebeurtenissen op het wereldtoneel.

De angst van Amerika is dat als China de snelweg van andere landen controleert, het dan ook alles op die snelweg in de gaten kan houden

Handelsconflict wordt technologie-oorlog

Wie de 5G-infrastructuur controleert, zal wereldwijd dominant kunnen zijn in handel, strategisch en militair opzicht. En dan komen we al snel bij het conflict tussen de Verenigde Staten en China. China bezit de basis voor 5G-infrastructuur via Huawei en ZTE, Europa bezit deze via Nokia en Ericsson, maar Amerika heeft deze basis niet. Het verklaart waarom de VS zoveel handelsbeperkingen opwerpt tegen China, want de handelsoorlog is een technologie-oorlog geworden. China krijgt daarbij geen toegang meer tot Amerikaanse sleutelcomponenten in hardware en software, met als doel de Chinese 5G-strategie te vertragen.

Vergelijk de aanleg van een 5G-netwerk met die van een nieuwe snelweg. Eerst wordt het 5G-netwerk aangelegd (snelweg), in de volgende fase kunnen dan de auto’s (smartphones) gebruikmaken van de infrastructuur en in de derde fase volgen de 5G-diensten (wegrestaurants en tankstations). De angst van Amerika is dat als China de snelweg van andere landen controleert, het dan ook alles op die snelweg in de gaten kan houden. China zou dan kunnen besluiten om de snelweg buiten gebruik te stellen, met mogelijke gevolgen voor de zelfstandigheid van de landen.

We zien dat de oplaaiende tech-oorlog ook gevolgen heeft voor de economie. Een handelsoorlog is nooit goed voor innovatie en groei, maar nu zitten Amerika en China allebei onder een tijdsdruk om snel te innoveren

Wie scoort goed?

We zien dat de oplaaiende tech-oorlog ook gevolgen heeft voor de economie. Een handelsoorlog is nooit goed voor innovatie en groei, maar nu zitten Amerika en China allebei onder een tijdsdruk om snel te innoveren. Deze programma’s lopen parallel naast elkaar, waardoor er voor sommige toeleveranciers een dubbele markt ontstaat. Door corona was er al een versnelde digitalisering van de economie, maar China’s besluit om nog eens 1.400 miljard dollar extra te investeren in een eigen technologiesector kan de groei verder verdapperen.

En daar liggen kansen voor beleggers. Het is namelijk zaak om te analyseren wie er bovengemiddeld van deze groei profiteert. Door de handelsbeperkingen zal Huawei moeilijker via haar chipdesign-dochter HiSilicon aan Westerse hard- en software kunnen komen. Toch zijn er zijn voor Huawei, en dus voor de belegger, alternatieven zoals bijvoorbeeld Mediatek, Samsung of Qualcomm. Ook zij maken 5G-chipsets.

Daarnaast zijn er Europese landen die twijfelen aan Huawei als leverancier voor de 5G-infrastructuur. Recent kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat het voor 5G niet langer afhankelijk wil zijn van Huawei en in gesprek gaat met het Japanse NEC en het Koreaanse Samsung, naast Nokia en Ericsson.

En dan is er nog de Amerikaanse specialtychip-fabrikant Marvell, die onder meer de processors maakt voor de 5G-basisstations. Marvell is geen leverancier aan Huawei, maar wel gelinkt aan de anderen binnen de sector. Daardoor profiteert het mee als Huawei in verschillende landen wordt vervangen. Door op deze manier naar geopolitiek en exponentiële groei te kijken, kan je als belegger vroegtijdig de winnaars van morgen identificeren.

Sinds de lancering van het 5G light-netwerk door Proximus, groeit de ongerustheid in Vlaanderen over de technologie. Tegenstanders van het nieuwe netwerk verenigen zich in online actiecomités. VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée en journalist van HLN.be Lucas Wuyts zochten uit waarom burgers zich zorgen maken over 5G. Herbekijk hun reportage hier.

Morgen in ons Geld-dossier: bankexpert Véronique Goossens over de impact van corona op de kas van steden en gemeenten, en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw portefeuille.

Lees ook:

“Ik hoop dat deze crisis een wake-upcall is voor wie nog niet spaarde”: experts beantwoorden 10 vragen over uw financiële toekomst (+)

Slapend spaargeld: wat is het en hoe weet u of u dat hebt? Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck legt het uit (+)

“De 10.000 euro die u 10 jaar geleden op uw spaarrekening zette is intussen 15 procent minder waard”: onze bankexperte vertelt wat u beter wél doet (+)