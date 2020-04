Iran wil dat IMF akkoord gaat met noodsteun WDw

19 april 2020

15u37

Bron: Belga 0 Economie Iran dringt er bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op aan om snel akkoord te gaan met een miljardenlening voor het land voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Teheran deed eerder al een verzoek voor 5 miljard dollar aan financiering om de ziekte te bestrijden, maar de Verenigde Staten zouden hulp aan het land niet zien zitten.

Volgens het hoofd van de Iraanse centrale bank zou het IMF de Amerikaanse druk moeten weerstaan en de financieringsaanvraag goed moeten keuren. Abdolnaser Hemmati wees er onder meer op dat het land hard wordt geraakt door de sancties die de VS eerder tegen Iran instelde. Daardoor zijn onder meer de olie-inkomsten van het land opgedroogd. Voorts is Iran afgesloten van het wereldwijde banksysteem. Volgens de VS wil Iran het IMF-geld voor ‘corrupte doeleinden’ gebruiken.

Eigen geld bevroren

De VS zeggen dat sancties niet van toepassing zijn op humanitaire goederen zoals geneesmiddelen, medische benodigdheden en voedsel. Volgens Iran zorgen de maatregelen ervoor dat het land geen toegang heeft tot zijn eigen geld dat in het buitenland is bevroren. Iran is daardoor niet in staat om voor de invoer van goederen en diensten te betalen. Als Iran toegang zou hebben tot zijn eigen geld, zou dat volgens Hemmati meer dan genoeg zijn om het tekort van 10 miljard euro te dekken.

Iran behoort tot de landen die het hardst zijn geraakt door de uitbraak van het coronavirus, met meer dan 80.000 besmettingen en ruim 5.000 doden.

Lees ook: “Het wordt nooit meer zoals voorheen”: econoom Koen Schoors over de impact van corona (+)