Invloedrijke econoom: “We staan op de rand van een wereldwijde economische crisis” HR

11 maart 2019

08u13

Bron: L'Echo 0 Economie De invloedrijke Franse econoom Jacques Attali (75) denkt dat we afstevenen op een nieuwe, wereldwijde economische crisis. Dat vertelt hij in het zicht van de brexit en de Europese verkiezingen aan de krant L’Echo. “Het systeem zal exploderen”, waarschuwt hij.

In het interview laat de raadgever van verschillende Franse presidenten zijn licht schijnen op de wereldwijde economische situatie, die volgens hem zeer zorgwekkend is. Volgens Attali wordt de sociale ongelijkheid steeds groter, en is er dringend actie nodig.

“Zoals ik 15 à 20 jaar geleden voorspelde, is er een concentratie van rijkdom aan de gang in de richting van enkele handen”, zegt Attali. “Dat komt doordat de markten geglobaliseerd zijn, zonder dat de rechtstaat mee geglobaliseerd is.”





“De globalisering van markten creëert ongelijkheden die niet gecompenseerd worden door een wereldwijd systeem van herverdeling van rijkdom. Er is dus zowel concentratie van rijkdom als van armoede. Het systeem zal exploderen. Ik weet niet of het binnen drie weken zal zijn of binnen twee jaar, maar ik denk dat we op de rand staan van een wereldwijde economische crisis.”

Europese verkiezingen

In het licht van de Europese verkiezingen waarschuwt Attali voor het populisme. Traditionele partijen moeten zich zelf heruitvinden, vindt hij. “Als populisten het enige alternatief zijn, zullen ze op een dag het voortouw nemen. En dat is gevaarlijk.”

De Franse president Emmanuel Macron is een vroegere medewerker van Jacques Attali. De econoom, die ook schrijver en filosoof is, gaf eerder ook raad aan president François Hollande. In de jaren ‘80, toen François Mitterand aan de macht was, werkte hij heel nauw samen met de president.