Investeerders kopen tandartsen op

10 maart 2018

De tijd van individuele tandarts-praktijken lijkt uit te sterven, schrijft De Tijd zaterdag. Steeds meer ketens met meerdere tandartsen rukken op. De Nederlandse keten DentConnect, die minder dan een jaar geleden naar ons land kwam, telt hier intussen al twaalf praktijken. Tegen het einde van het jaar moeten dat er 20 zijn, maken de Nederlanders zich sterk.

Ook de Zwitserse keten Colosseum Dental, de grootste in Europa, komt binnenkort naar België. Achter de keten zit Jacobs Holding, ook bekend van de chocoladeproducent Barry Callebaut. De Belg Patrick De Maeseneire, de CEO van Jacobs Holding, is voorzitter van Colosseum Dental. "De consolidatie in Europa is nog maar net begonnen", zegt hij.

In Finland werkt al een op de drie tandartsen voor een keten. In België is dat voorlopig slechts 5 procent, "maar dat aantal dikt aan", benadrukt de woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.