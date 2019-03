Investeerders klagen Tesla aan om Twitter-gebruik Elon Musk Redactie

10 maart 2019

16u37

Een groep investeerders heeft Tesla aangeklaagd vanwege het Twitter-gebruik van de topman, Elon Musk. Zij maken zich vooral zorgen om de 'herhaaldelijke foute informatie' die over Tesla wordt verspreid. Eerder deed de Amerikaanse SEC al onderzoek naar Musk.

De rechtszaak is ingediend bij een rechtbank in het Amerikaanse Delaware, zo weet persbureau Bloomberg. De groep investeerders die de zaak heeft aangespannen, maakt zich zorgen om de berichten die topman Elon Musk heeft verspreid via Twitter, die naar hun mening de bedrijfsvoering van Tesla schaadt.

Het gaat de investeerders met name om een bericht dat Musk in februari op Twitter zette, waarbij hij claimde dat Tesla een half miljoen auto’s zou maken in 2019, een getal dat bij nader inzien niet gehaald kan worden. Via de rechtszaak willen de investeerders afdwingen dat dergelijke fouten niet weer worden gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat het Twitter-gebruik van Musk onder vuur komt te liggen. Eerder begon de Amerikaanse SEC een onderzoek naar de topman vanwege geplaatste berichten over het mogelijk van de beurs halen van Tesla, wat een onmiddellijke invloed had op de aandeelprijs. Musk trof een schikking met de SEC, waarbij hij aftrad als voorzitter van het bestuur, maar ondanks die schikking bleef hij kritiek uitoefenen op de SEC.