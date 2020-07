INTERVIEW. Zware tijden in het verschiet voor bouwsector: “Schrap dat verouderde collectief bouwverlof”

Economie Met jaarlijks meer dan 500 werven over heel het land, is Groep Huyzentruyt een van de grootste projectontwikkelaars van het land. Sterke man Philippe Huyzentruyt (58), al 34 jaar met beide voeten stevig in de sector, bleef bij het uitbreken van de coronacrisis niet bij de pakken zitten en kreeg zijn mensen al snel weer aan het werk. Toch vreest de man achter jaarlijks duizenden nieuwe woningen in ons land voor de toekomst van de sector. “We bouwen weer volop, maar nieuwe orders blijven uit. De grote weerbots zal nog volgen.” Maatregelen dringen zich op. Wat Huyzentruyt betreft te beginnen met het schrappen van het verouderde collectief bouwverlof, dat maandag start.

“Hoewel we een annus horribilis beleven, lijkt het collectief bouwverlof nog steeds een heilig huisje. Maar waarom eigenlijk?” Ook bij Philippe Huyzentruyt gaat vanaf vandaag de riem er voor drie volle weken af, al is dat bij de gedelegeerd bestuurder en grote man van de gelijknamige projectontwikkelaar uit het West-Vlaamse Waregem niet echt van harte. “Door de coronacrisis is er heel wat achterstand op de werven en wachten duizenden Belgen vol ongeduld op hun nieuwe huis of appartement. Is dit nu niet hét moment dat wij als bouwbedrijven het collectieve bouwverlof moeten laten varen en onze werknemers zelf laten beslissen of en wanneer ze vakantie willen nemen?”

Puur economisch bekeken is bouwverlof in juli het slechtste gebeuren ooit Philippe Huyzentruyt

In het geval van uw bedrijf zijn die werknemers een 150-tal eigen mensen, waar dat er ooit 500 waren.

“Van bouwbedrijf / aannemer zijn we de afgelopen decennia verworden tot puur residentiële projectontwikkelaar, uitsluitend actief in de bouw van huizen en appartementen. Daardoor werken nu vooral met onderaannemers - goed voor enkele honderden werknemers. In totaal stellen we zo toch 750 mensen tewerk. Tuurlijk heeft iedereen recht op vakantie. Maar ik heb er een probleem mee dat steevast in de zomer, wanneer de dagen het langst zijn en de weersomstandigheden meestal het best, de werven collectief worden gesloten. Puur economisch bekeken, is bouwverlof in juli het slechtste gebeuren ooit. Is er trouwens nog iemand die weet dat die collectieve break bijna 100 jaar geleden is ontstaan, in functie van lokale evenementen zoals de Antwerpse Sinksenfoor? In de tijd dat mijn overgrootvader dit bedrijf begon was allemaal tegelijk vakantie nemen misschien vanzelfsprekend, nu is dat voorbijgestreefd.”

Toch gaan ook bij u alle werven op slot.

“Omdat het niet anders kan. Als elke aannemer, onderaannemer en architect beslist de deuren te sluiten, kan je als bedrijf in dezelfde sector niet veel anders dan volgen. Wij kunnen in de zomer geen nieuwbouwappartement opleveren omdat de loodgieter bouwverlof neemt, en de schilder kan die badkamer niet afwerken omdat de tegelzetter ook in bouwverlof is. En ga zo maar door. Kortom: het systeem is allesbehalve efficiënt.”

Het wordt een moeilijk najaar, en sowieso een zware eerste jaarhelft van 2021. Een heropflakkering van het virus zou voor vele de doodsteek betekenen.

Het bouwverlof is in deze tijd wellicht niet het enige wat u bezighoudt.

“Nee. Het grote probleem: de overheid denkt dat we goed bezig zijn. Ja, ook op onze werven was er de voorbije weken heel wat activiteit. Echter, wat we vandaag bouwen, werd pakweg vorig jaar al verkocht. Nu worden de orderboeken die voor de crisis goed gevuld waren afgewerkt, terwijl er amper of geen nieuwe opdrachten in de bouw bijkomen. De verkoop is dermate sterk aan het afkalven dat we de weerslag binnen zes maanden goed zullen zien. De verklaring voor die verzwakte verkoop is duidelijk: de mensen zijn zeer onzeker over hun werktoekomst en hebben niet kunnen sparen. In die grote onduidelijkheid durven ze gewoon geen investering meer doen. In april werden de lopende verkopen nog afgehandeld, maar mei en juni waren ronduit slecht. Ondertussen is er wel opnieuw interesse, maar blijft de klant toch afwachtend - men durft de beslissing gewoon nog niet te nemen.”

De helft van de aannemers verwacht tegen eind dit jaar al veel minder werk, zo blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw bij 553 bouwondernemingen. Vier op tien aannemers vrezen dat 2021 even slecht zal zijn als 2020. Meer dan drie op de tien gaan zelfs uit van een nóg slechter, tot zelfs rampzalig jaar.

“Ja... Heel wat zuivere bouwbedrijven krijgen het héél lastig, zeker wie puur voor de particulier werkt. Het wordt een moeilijk najaar, en sowieso een zware eerste jaarhelft van 2021. En dan spreek ik nog onder voorbehoud dat er geen tweede golf komt: een heropflakkering van het virus zou voor vele de doodsteek betekenen.”

Grote onzekerheid verhindert de klant beslissing te nemen

Toch blijft u volop voortbouwen.

“Ja, momenteel staan er liefst een 450-tal werven in de steigers, ook al worden al die huizen en appartementen niet meteen verkocht. We gaan ervan uit dat die verkoop er vroeg of laat wel weer komt. De heropleving zal zich niet in een V-curve laten optekenen, maar eerder geleidelijk verlopen, volgens de krul van het Nike-symbool. Als de vraag opnieuw goed is, wellicht vanaf de tweede helft van volgend jaar, staan de woningen klaar.”

Hoe vergaat het uw eigen bedrijf momenteel?

“De oorlogskas die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd laat ons toe wel een of meerdere coronaperiodes te overleven. Als projectontwikkelaar staan we ook iets sterker - we bouwen niet alleen, maar zijn ook actief in zowel de aankoop van bouwgronden als de uiteindelijke verkoop van de huizen en appartementen. Ik schat dat we dit jaar tien procent van de geplande woningen niet zullen kunnen opleveren – evenveel omzet die niet kan worden geboekt. Panikeren doen we niet, maar het is wel een zeer zure situatie.”

Door veel aan 60 en 70% te werken hebben we nooit tijdelijke werkloosheid moeten inroepen

Hoe heeft Huyzentruyt de lockdown doorstaan?

“Uiteindelijk hebben we slechts 12 of 13 werkdagen volledig stilgelegen – veel minder dan de meeste collega’s. Onmiddellijk zijn we met onze onderaannemers aan tafel gaan zitten, met maar één focus: waar is ‘social distancing’ mogelijk, en hoe pakken we dat aan? Met twee tegelijk een toilet installeren: no way. Maar metselen of vloeren met een beperkte ploeg kan wél. Zo lukte het om veel aan een capaciteit van 60 en 70 procent te werken. Onze mensen bleven drie dagen per week aan de slag, dag vier namen ze verlof. De vijfde betaalden wij hen zo, met de verwachting dat die uren later alsnog worden gepresteerd. Op die manier hebben we nooit het statuut van tijdelijke werkloosheid moeten inroepen. Ja, we hebben moeten praten omdat sommigen zich niet zo comfortabel voelden bij een snelle herstart, maar zeer velen zijn dankbaar dat ze niet op 70 procent van hun loon moesten terugvallen.”

“Ook beleveringsproblemen hebben we niet gekend: omdat veel sanitair bouwmateriaal uit Italië komt en de vloeren uit Spanje, hebben we al bij de eerste signalen dat het ginder misliep zoveel mogelijk materiaal opgekocht. Moeilijker was de vele buitenlandse arbeidskrachten die al naar hun thuisland waren vertrokken opnieuw snel hier te krijgen.”

Ondertussen zijn er sinds corona wel veel meer werkloze bouwvakkers en technici, en zo’n 30 procent minder vacatures. En dat in een sector die al jaren met een resem knelpuntberoepen kampt.

“Men mag op de werf dan wel goed met ‘social distancing’ bezig zijn, heeft de klant geen interesse, dan staat men daar wel schoon. Ook hier zal corona voor een kleine, misschien tijdelijke, kentering zorgen. Het aanbod van werknemers zal toenemen, wat het invullen van vacatures zal vergemakkelijken. Bij Huyzentruyt hebben we hier nog van niemand afscheid moeten nemen, maar we zoeken ook geen mensen. Waar we voor corona nog een 12-tal openstaande vacatures hadden, zijn dat er nu 1 of 2, that’s it.”

Zoals zovele sectoren, pleit ook de uwe voor dringende relancemaatregelen.

“Ja, want anders dan het huidige beeld op de werven doet uitschijnen, zitten we straks dus wel met een groot probleem. Er wordt nu al een maand over een eventuele tijdelijke en gedeeltelijke verlaging van de btw in de bouw gepraat, zoals die er ook bij de bankencrisis van 2008 was. Binnen een half jaar is het echter te laat om nog met maatregelen te komen, die nog maar eens zes of negen maanden later pas effect zullen hebben. De overheid schijnt te vergeten dat de bouw jaarlijks goed is voor zo’n 22 miljard euro aan inkomsten: meer dan 50 procent van de omzet vloeit via de btw, belastingen en bijdragen aan de sociale zekerheid terug naar de schatkist. Ze mag nu dus wel wakker worden.”