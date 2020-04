INTERVIEW. Nieuwe Proximus-CEO krijgt vuurdoop in coronachaos: “Onze diensten zijn nog nooit zo veel gebruikt”

Als topman van bedrijf dat voor ruim de helft in handen is van de staat, werd Boutin al geroosterd in het parlement voor zijn nieuwe kantoor ingericht was. Meteen daarna volgde een pijnlijke episode rond een diploma dat al dan niet vermeld stond op zijn CV. Ondertussen moest hij de relatie met de vakbonden herstellen nadat zijn voorgangster een kleine 2.000 jobs schrapte.

Tussendoor volgt Boutin één uur Nederlandse les per week, en bereidde hij de lancering van het eerste Belgische 5G-netwerk in een handvol steden voor. De aankondiging ging gepaard met een miljardenplan om op vijf jaar tijd de helft van ons land aan supersnel internet te koppelen via glasvezelkabel.

“Er zaten vele jaren in mijn eerste honderd dagen,” vat hij het zelf samen. “Maar ik heb geen spijt dat ik voor deze job ben gegaan.” Terwijl hij nog een rondje aan het doen was door het bedrijf kreeg hij de coronacrisis op zijn bord.

“Normaal had ik nu op een podium gestaan om alles uit te leggen aan het personeel. Dat evenement zou drie dagen duren. Nu weten we niet eens of we het uitstellen naar de zomer, of het helemaal gaan laten vallen. Gisteren hebben we dan maar iets online gedaan, met 2.100 tegelijk aan de lijn.”

Terwijl quasi elk bedrijf kreunt onder corona, haalt Proximus precies voordeel uit de situatie. Hoe komt dat toch?

Denk niet dat we immuun zijn: onze inkomsten zullen dalen. We hebben een afdeling ICT-diensten voor bedrijven die nu weinig om handen heeft, en omdat niemand reist verdienen we ook niets aan roaming (buitenlanders die in België mobiele data verbruiken, SWA).

Tegelijk verhoogden we het maximale verbruik voor onze klanten die daarvoor niet meer moeten betalen. Die kosten nemen we op ons. Ook wij delen dus in de brokken, maar we staan er inderdaad beter voor dan sectoren die helemaal stil liggen.

Dit bedrijf moet permanent anticiperen op de volumes die nodig zijn in de toekomst. We hadden alleen niet verwacht dat dat zou gebeuren van vandaag op morgen Guillaume Boutin

Heeft u veel mensen in tijdelijke werkloosheid geduwd?

Weinig. Al onze mensen zijn al lang uitgerust om 1 of 2 dagen niet naar kantoor te komen. Wie onze callcenters belt komt vandaag binnen bij een collega die ook gewoon thuis zit. De mensen in het veld blijven aan de slag om aan kritieke infrastructuur te sleutelen en de hulpdiensten bij te staan. Elke avond om 20u klap ik onder andere voor hen. Onze diensten zijn essentieel.

Iedereen die thuis in de zetel zit geeft u waarschijnlijk gelijk. Konden jullie die plotse drukte aan?

De stijging was extreem: Belgen kijken waanzinnig veel meer tv buiten de piekuren. Omdat ze hun grootouders of hun ouders niet mogen bezoeken stijgt het aantal telefoontjes naar vaste lijnen met de helft. Mensen surfen thuis de helft meer data bij elkaar, en ook Netflix wordt de helft meer gebruikt. Tegelijk zakt het dataverbruik op mobiele toestellen niet, raar maar waar.

Onze diensten zijn nog nooit zo veel gebruikt, maar er zijn geen problemen ontstaan. Dit bedrijf moet permanent anticiperen op de volumes die nodig zijn in de toekomst. We hadden alleen niet verwacht dat dat zou gebeuren van vandaag op morgen.

Daarom lanceerden jullie deze week 5G, de volgende draadloze technologie. De radiofrequenties daarvoor moeten toch nog altijd geveild worden?

We hebben een oude 3G-frequentie hergebruikt in een handvol gemeenten, en deden alles perfect volgens het boekje. Het is alsof je een auto hebt, de motor verbetert en er een nieuwe sticker op plakt. De nieuwe auto is aerodynamisch dus verbruikt hij minder en gaat hij een beetje sneller, ook al stijgt de uitstoot niet. Maar het is geen nieuwe auto.

Trouwens: is die straling wel gezond?

De discussie over radiofrequenties begon al toen we nog maar over 2G spraken. Ik tel nu pakweg 30.000 studies die geen gezondheidsprobleem hebben aangeduid. De wereldgezondheidsorganisatie heeft een norm van 41,2 volt per meter aangeduid waar iedereen onder moet blijven. In België variëren de regels per gewest, maar in Vlaanderen is dat bijvoorbeeld 20 volt per meter. In Brussel is dat 6 volt per meter, wat zelfs lichtjes problematisch is voor 4G.

Al die mensen die petities tegen radiogolven ondertekenen zijn gewoon fout?

Ik zeg niet dat ze zich vergissen, het is aan ons om dingen goed uit te leggen. Er is iets nieuws aan de hand, dat verder gaat dan het onderwerp 5G. Veel mensen willen niet langer van alles “meer”. meer verbruiken, meer uitgeven, altijd verbonden zijn met de laatste nieuwe smartphone. Een deel van de mensen zoekt een digitale detox en daar heb ik respect voor. We hebben dat misschien onderschat, maar dat gaat verder dan stralingsnormen.

Gaat u geld terugvragen voor de voetbalrechten nu de competitie in duigen is gevallen? En komen de wedstrijden van volgend seizoen ook op Proximus TV?

Voor dit seizoen wachten we nog af. Het is een risico om de rechten voor de volgende vijf seizoenen te verkopen aan Eleven Sports. Tot nu was er een deal die goed was voor de clubs en goed voor de partners (zowel Telenet als Proximus zonden alle wedstrijden van de gewone competitie uit, SWA).

In deze uitzonderlijke tijden wordt er niet onderhandeld over de uitzendrechten vanaf juni. Er is geen akkoord, alleen een vraagteken.

U werkt hier sinds 2017. Spreekt u al een mondje Vlaams met uw Nederlandstalige collega’s?

Een uur per week ben ik daarmee bezig, ook nu. Toen we gisteren aan de lijn hingen met meer dan 2.000 mensen kon iedereen vragen stellen in zijn taal, en dan antwoordde ik in het Frans. Mijn leraar zegt dat het in orde komt tegen eind dit jaar, maar ik ben daar minder zeker van...