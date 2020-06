INTERVIEW. Begrotingsexpert Wim Moesen over tekort van 46 miljard: “Het is een enorme dreun, vergelijk het maar met een aardbeving”

Het vlakke land zijn we allang niet meer, maar België krijgt er nog eens een stevige Alpencol aan schulden bij. Het begrotingstekort - zo becijfert de Nationale Bank vandaag - zal dit jaar oplopen tot 46 miljard euro. Erom huilen zal niet helpen, en dat hoeft ook niet volgens professor-emeritus Wim Moesen (75), al decennia onze begrotingsautoriteit. Zolang hij de moed niet verliest, hoeft u dat ook niet te doen: “Wij beseffen onvoldoende dat Europa eindelijk weer wakker is geworden. Het herstelplan met 750 miljard euro is een gamechanger.”

Maar om te lachen is het natuurlijk nog veel minder. Ook de oude, wijze man – specialist publieke financiën en al jarenlang luis in de pels van slordig cijferende regeringen – heeft nooit meegemaakt wat er nu gaande is. “De voorbije maanden waren heftig. De bankencrisis van 2008 was veel beperkter dan wat we nu meemaken.”

De prognose van ons begrotingstekort in één jaar loopt op naar 46 miljard euro. Dat is de jaaromzet van een multinational zoals AB Inbev, een extra schuld van 4.000 euro voor elke Belg. Dat is toch dramatisch?

Wim Moesen: “Het is een enorme dreun die we incasseren. Dit zijn cijfers die we nooit gekend hebben. Vergelijk het maar met een aardbeving. Onze huizen zijn niet in elkaar gestort, maar het effect voor de economie die meer dan twee maanden zo goed als stilstond is ongeveer hetzelfde.”

Hoe staan we ervoor?

“Ik baseer mij het liefst op de voorspellingen van het Planbureau en de Nationale Bank: ernstige instellingen die in een beredeneerd en becijferd scenario beschrijven wat ze verwachten dat er met de consumptie, de export, de gezinnen en onze ondernemingen zal gebeuren. Het Planbureau denkt dat onze economie zal krimpen met 10,6 procent. Onze schulden zouden toenemen met 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp, de som van alle goederen en diensten die we jaarlijks produceren, red.). Om de gevolgen daarvan te zien, moeten we kijken naar de schuldgraad van ons land. Dat zegt iets over hoe ons land de schulden kan dragen. Het is een breuk met in de teller de totale overheidsschuld: van de federale overheid en de gewesten tot de lokale overheden. Het is de som van de schulden die we al jaren meeslepen opgeteld met het tekort dat door corona ontstaat. In de noemer staat het bbp vermeerderd met de inflatie, hoe sterk de prijzen zijn gestegen. De uitkomst van die breuk - de schuldgraad – lag vorig jaar op 98,7 procent van het bbp. Als nu zoals verwacht de schuld stijgt met 7,5 procent en de economie krimpt met 10,6 procent, dan zal de schuldgraad met 20 procent toenemen. Dat is ingrijpend. Maar de vraag is: wat kunnen we daar aan doen?”

Euh… Zegt u het maar hoor.

“Waar hebben we vat op? Kijk opnieuw naar de schuldgraad. De schulden uit het verleden slepen we mee: daar kan je - behalve ze afbetalen - niets aan doen. De schuld die er dit jaar door corona bijkomt, kunnen we proberen zo goed mogelijk te beheersen. Hoe onze prijzen evolueren – de inflatie – wordt grotendeels bepaald door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en hebben we niet echt zelf in de hand. De groei van het bbp kan je wél een beetje ondersteunen. Door onze economische stabilisatoren, zoals tijdelijke werkloosheid om de koopkracht te stutten, zorgen we wellicht wel dat het begrotingstekort gunstiger zal uitvallen dan in andere Europese landen. Volgens een voorspelling van de Europese Commissie zal het tekort van ons land oplopen naar 8,9 procent, terwijl het Europese gemiddelde 8,5 procent bedraagt. Dat is lager, maar vergeet niet dat wij voor corona al een begrotingstekort van 2,3 procent hadden en dat het Europees gemiddelde daar 0,9 procent was. De voorspelde impact is niet groter, we zijn van een slechter punt vertrokken.”

“We moeten ons dus richten op de schuld die er dit jaar bijkomt en de gouden financieringsregel toepassen. Die zegt dat je de lopende uitgaven – zoals bijvoorbeeld de lonen van het overheidspersoneel, de rente op onze schulden, de transfers tussen de regio, de werkingskosten,... – betaalt met wat er binnenkomt en alleen voor de investeringen – een nieuwe brug, een uitbreiding van de haven, zonnepanelen op het dak van een school,... – mag lenen. Een begroting is geen huishoudboekje dat elk jaar moet kloppen. Wij mogen door die ‘aardbeving’ grote schulden aangaan, maar onze terugkerende uitgaven moeten we zelf betalen. Zoals een gezin dat niet leent om op vakantie en op restaurant te gaan, maar wel om een huis te kopen.”

Wij beseffen onvoldoende dat Europa eindelijk weer wakker is geworden. Het herstelplan met 750 miljard euro is een gamechanger

En waar brengt zo’n beleid ons?

“Stel dat corona ons maar eenmalig treft of dat er een vaccin uitkomt, dan moeten we de discipline hebben om te streven naar een tekort van 2,2 procent van het bbp. Want dat is het niveau van onze investeringen op lange termijn en daarvoor mag je dus in het rood gaan. Als dat lukt zal onze schuldgraad automatisch dalen door de omgekeerde rentesneeuwbal.”

Schuld die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat is moeilijk aan te nemen.

(lacht) “U denkt dat het een wiskundig trucje is of alchemie? Nee nee, dat klopt echt. Recente studies van economen van de universiteiten van Gent en Leuven bewijzen dat. De noemer van onze breuk van de schuldgraad moet sneller groeien dan de teller en dan is het zover. Het bewijs daarvan hebben we trouwens gezien in de jaren 50. In 1955 was de schuldgraad afgerond tot 70 procent van het BBP. In ’75 was die gedaald tot 40 procent, het laagste peil sinds de Tweede Wereldoorlog. De reden: de groei in de noemer steeg zeer sterk, onder meer dankzij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de huidige EU, met zes kernlanden waaronder België. Dit was de periode met vader Gaston Eyskens als grote leider, een fervente verdediger van de gouden financieringsregel. Hij hield de vinger op de begrotingsknip in de teller: wel lenen voor investeringen zoals autosnelwegen, maar niet voor de terugkerende uitgaven.”

Mijn advies aan de overheid: werk opnieuw met een dubbele begroting, een gewone begroting en een uitzonderlijke coronabegroting

Wat geeft u vertrouwen dat er na corona weer economische groei zal zijn?

“Europa. Wij beseffen onvoldoende dat Europa eindelijk weer wakker is geworden. Het herstelplan met 750 miljard euro is een gamechanger. Het is een stroomstoot die de motor weer op gang moet brengen zoals het Marshallplan deed na de Tweede Wereldoorlog. Europa heeft begrepen dat ze jaren zijn blijven sukkelen na de bankencrisis door te zuinig te zijn. Ze hadden moeten investeren in infrastructuur zoals de VS deden, waar ze dankzij publieke bestedingen – in tegenstelling tot Europa – wel de economie wel hebben opgejut. Wij zijn te streng geweest met de ‘Schwarze Null’ – de Duitse fixatie op de totale begroting in evenwicht – en Merkel heeft nu begrepen dat Duitsland – het exportland bij uitstek - én Europa zwaar bloeden als landen zoals Italië uit de unie stappen of tuimelen. Europa gaat nu geld lenen op de markten en de getroffen landen zullen niet alles moeten terugbetalen. Van die 750 miljard euro bestaat 500 miljard euro uit subsidies die deels betaald worden door het optrekken van het Europese budget. Dat zal niet allemaal van bijdragen van de lidstaten komen, maar ook van onder meer importheffingen, douanetarieven, een CO2-taks voor landen die slordig omspringen met het klimaat en zo goedkoop produceren en eindelijk belastingen voor de Amazons en andere grote techreuzen van deze wereld.”

“België zou zo’n 5,5 miljard euro aan subsidies krijgen en die enveloppe mag alleen dienen voor tijdelijke en doelgerichte investeringen: groene energie, digitale transformatie zoals 5G en de kosten van corona. Dat maakt het zo interessant. Hierdoor zullen we een nieuwe smoel krijgen. Alleen zullen aarzelende landen – zoals Nederland en Oostenrijk – er goed op willen toezien dat we geen koekoekseieren onder de coronakip zullen steken. Daarom mijn advies aan de overheid: werk opnieuw met een dubbele begroting, een gewone begroting en een uitzonderlijke coronabegroting. Markeer alle uitgaven die met corona te maken hebben, want anders zal Europa ons op de vingers komen tikken.”

Is het een grote handicap dat we vandaag niet over een volwaardige regering beschikken?

“Nog niet, als we de impact vergelijken met de rest van de eurozone. Maar dat kan snel komen. De regering die we nu hebben is een verlegenheidsoplossing, terwijl er op dit moment vertrouwen nodig is bij de mensen en de bedrijven. En dat ontbreekt volgens de onderzoeken van de Nationale Bank. Als we onzeker blijven door mogelijk nieuwe verkiezingen of nieuwe belastingen, dan stellen we onze uitgaven uit. Niet dat we honger lijden, maar een zoveelste smartphone zullen we toch niet kopen. En vooral de bedrijven gaan investeringen uitstellen. Als van uitstel afstel komt, zal ons dat zuur opbreken.”