Inkomen uit arbeid wereldwijd met 10 procent gedaald

23 september 2020

16u54

Bron: Belga 0 Economie Het wereldwijde inkomen uit arbeid is in de eerste drie kwartalen van het jaar met tien procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gemeld. Het aantal gepresteerde arbeidsuren viel door de coronacrisis sterk terug, in het tweede kwartaal zelfs nog meer dan aanvankelijk verwacht.

In de eerste negen maanden van het jaar daalde het inkomen van werknemers met 3.500 miljard dollar, aldus de IAO vandaag.

Vooral in het tweede kwartaal viel het aantal arbeidsuren sterk terug, met 17,3 procent, of omgerekend 495 miljoen fulltime jobs. De International Arbeidsorganisatie had eerder gewag gemaakt van een verlies van 14 procent of 400 miljoen jobs.



De VN-organisatie is ook somberder over de rest van het jaar. In het vierde kwartaal verwacht ze een daling van 8,9 procent van het aantal arbeidsuren. Eerder verwachtte ze nog een daling met 4,9 procent voor die periode.

Ontwikkelingslanden zwaarst getroffen

De cijfers werden herzien omdat het duidelijk is geworden "dat werknemers in ontwikkelingslanden en in opkomende economieën, vooral zij die op een informele manier zijn tewerkgesteld, veel zwaarder getroffen werden dan tijdens eerdere crisissen", aldus de IAO.

Werknemers in die landen worden meer getroffen door de pandemie dan die in rijkere landen, omdat ze minder mogelijkheden hebben om van thuis te werken en omdat de sector van de informele arbeid een zware klap heeft gekregen, legt de IAO uit. Bovendien hebben overheden in armere landen minder middelen om de strijd tegen de coronacrisis aan te gaan.