Inkomen gehalveerd of erger: vijf gezinnen maken hun ‘coronarekening’ voor maart

Daisy (38): “Ik hoop op beloning voor zorgsector”

Wie zijn ze?

Daisy Van Der Elst (38) uit Erpe

• Werkt als verpleegkundige

• Alleenstaande mama van Yarni (18)



Haar inkomen voor de crisis: €0 - €2.000

In maart: Idem

Vaste kosten:

• Hypotheek: €650

• Boodschappen: €50 à 70 per week

“Ik ben verpleegkundige in een woonzorgcentrum in Aalst en door de coronacrisis moeten we toch harder werken dan voordien. Wie een verhoogde temperatuur heeft, mag immers niet meer komen werken en wordt meteen zeven dagen thuis gezet. Daardoor zijn we nu met minder zorgkundigen dan normaal. We moeten vandaag ook allemaal met mondmaskers werken. Dat is niet zo aangenaam, zeker niet als je een bril draagt, maar alles voor de veiligheid. Er heerst gelukkig wel een goede sfeer, zowel tussen de collega’s onderling als met de bewoners. Zij mogen nu geen bezoek krijgen, maar we organiseren wel raamgesprekken. De familie komt aan het venster staan en dan bellen ze elkaar met de gsm.”

Het is heel mooi en sympathiek dat iedereen voor ons klapt en witte lakens buiten hangt als steunbetuiging, maar ik hoop dat we ook boter bij de vis krijgen zodra de coronacrisis voorbij is Daisy Van Der Elst

“Ook wij houden de psychische gezondheid van onze bewoners in het oog, maar voor een extra babbeltje hebben we geen tijd. Vroeger werkte ik als nachtverpleegkundige en verdiende ik net geen 2.000 euro netto. Nu ik vooral overdag aan de slag ben, is dat iets minder, want nachtwerk wordt nu eenmaal beter betaald. In maart zal ik in principe evenveel verdienen als anders, maar ik hoop dat we toch een vergoeding of misschien wel opslag zullen krijgen voor ons harde werk in deze moeilijke tijden. Het is heel mooi en sympathiek dat iedereen voor ons klapt en witte lakens buiten hangt als steunbetuiging, maar ik hoop dat we ook boter bij de vis krijgen zodra de coronacrisis voorbij is. Het zou heel fijn mocht er dan eindelijk meer worden geïnvesteerd in zorgpersoneel.”

Nina (39) en Bert (39): “Voorstellingen allemaal afgelast”

Wie zijn ze?

Nina Vincx (39) en Bert Huysentruyt (39) uit Grimbergen

• Zij is leerkracht Nederlands, hij is muzikant en acteur

• Ouders van Walter (4) en Hugo (6)

Hun inkomen voor de crisis: €3.500 - €5.000

In maart: €2.000

Vaste kosten:

• Hypotheek: €1.300

• Elektriciteit: €250

• Water: €250 per drie maanden

• Telenet: €150

“Als leerkracht Nederlands in het volwassenenonderwijs heb ik meer werk dan ooit, alleen op afstand”, zegt Nina. “Ik word gewoon doorbetaald en verdiende om en bij de 2.000 euro in maart. We proberen onze cursisten wel te motiveren om online les te blijven volgen, maar da’s niet evident. Zij hebben ook kinderen die thuis zijn en een deel van hen kan niet zo goed met de computer werken. In normale omstandigheden organiseer ik thuis ook workshops, maar die zijn uiteraard geannuleerd. Ik heb iedereen terugbetaald, maar het is nog te vroeg om in te schatten hoeveel verlies dat betekent.”

De onzekerheid waar we nu in zitten, baart mij veel zorgen Nina Vincx

Tegemoetkoming

“Voor Bert heeft de coronacrisis veel meer gevolgen: zijn optredens en een tiental schoolvoorstellingen met ‘Badaboem’ zijn afgelast. Niemand die weet of hij ze dit schooljaar nog zal kunnen brengen. Zijn maandinkomen is daardoor herleid tot nul. We bekijken nu met de boekhouder of hij aanspraak kan maken op een tegemoetkoming. Als die wordt goedgekeurd, is dat 1.200 à 1.600 euro per maand. Anders wordt het best moeilijk voor ons. We waren van plan om enkele kleine verbouwingen aan ons huis te doen, maar die zijn on hold gezet. Ik had ook ouderschapsverlof aangevraagd voor het najaar en heb dat geannuleerd. De onzekerheid waar we nu in zitten, baart mij veel zorgen.”

Lins (42) en Wendy (39): “Yogastudio én eetcafé dicht”

Wie zijn ze?

Lins Mommen (42) en Wendy Donckers (39) uit Wommelgem

• Getrouwd

• Ouders van Livia (3)

• Eigenaars van FLOW yoga- en welzijnscentrum en FLOW café

Hun inkomen voor de crisis: €2.000 - €3.500

In maart: €0 - €2.000

Vaste kosten:

• Huur twee panden: €2.700

• Huur woning: €950

• Telefonie en internet: €280

• Kassasysteem: €240

• Verzekeringen, vergunningen, boekhouder, sociaal secreta¬riaat, sociale bijdrage...: €5.400

“Ik denk dat we nog één derde overhouden van onze inkomsten van voor de crisis”, zegt Lins. “Wij werden dubbel getroffen, want zowel onze yogastudio als ons eetcafé hebben we moeten sluiten. Wij zijn wel onmiddellijk overgeschakeld op take away en het leveren van zowel lunch als diner, en in het weekend leveren we ontbijt- en brunchmanden. Dat is een groot succes, omdat onze veganistische keuken een welkome afwisseling vormt op pizza. (lacht) We hebben wel al honderden euro’s moeten investeren in verpakkingsmateriaal voor die afhaalmaaltijden, en dat verdien je niet terug in één week, hé.”

Stoppen is geen optie, want met de 4.000 euro die we van de overheid zouden krijgen, kunnen we zelfs onze vaste kosten niet betalen Lins Mommen

Gratis yoga

“Onze yogastudio ligt stil, maar we brengen wel gratis livelessen online. Mensen mogen een vrije bijdrage doen, maar we vinden het vooral belangrijk om mensen te blijven inspireren.”

“Het is nu keihard werken, zeker omdat onze dochter thuis is en we haar ook voldoende aandacht willen geven. Maar we hebben geen keuze. Stoppen is geen optie, want met de 4.000 euro die we van de overheid zouden krijgen, kunnen we zelfs onze vaste kosten niet betalen. Onze huur, internet, kassa, verzekeringen lopen gewoon door. We zitten bovendien in de eindfase om een nieuw pand te kopen waarin we een winkel, onze yogastudio en ons café willen onderbrengen. Dat maakt het extra spannend, nu het hele systeem zo goed als platligt. Natuurlijk maken we ons zorgen over onze financiën. We hebben vijf jaar met hart en ziel gewerkt aan onze zaken en zijn nu op een punt beland waarop we voor iets groters kunnen gaan. Vandaag weten we niet wanneer alles rond zal zijn. Onze vooropgestelde planning voor verbouwingen en verhuizen kunnen we in elk geval al opbergen. Het is kop boven water houden en doorgaan. Maar we blijven er keihard in geloven.”

Nancy (44) en Pascal (43): “Stof voor mondmaskers tegen spotprijs”

Wie zijn ze?

Nancy Moerenhout (44) en Pascal Van Driessche (43) uit Lint

• Hij werkt als service manager bij Proximus, zij heeft twee stoffenwinkels (Madeline De Stoffenmadam)

• Ze hebben één zoon, Emiel (7), en één pleegzoon, Tchad (6). Nancy heeft nog drie dochters uit een vorige relatie: Shanna (26), Zoë (25) en Charlotte (13)

Hun inkomen voor de crisis: €3.500 - €5.000

In maart: nog onduidelijk

Vaste kosten:

• Huur pand: €4.000, elektriciteit (€660) inbegrepen

• Hypotheek twee privéwoningen: €2.100

• Personeelskosten: €7.000

• Loon Nancy: €1.900

“Mijn man werkt van thuis en ontvangt dus gewoon zijn loon van 2.700 euro”, vertelt Nancy. “Mijn stoffenwinkel is dicht, maar de webshop blijft draaien, vooral om stoffen voor mondmaskers te verdelen. Sinds vorige week hebben we al duizenden meters verdeeld aan gevangenissen, zorgcentra, ziekenhuizen, apothekers... Het blijft dus ongelooflijk druk, maar we verdienen er amper iets aan, omdat we ze voor 2,45 euro per meter inkopen en verkopen tegen 5 euro. Dat is een winstmarge van niks, maar het is onze manier om te helpen.”

“Ik heb nu alleen inkomsten van de webshop, want er wordt ook nog gewone stof voor kleren gekocht. Verlies lijden we zeker, maar ik heb nog geen zicht op hoeveel precies en heb geen idee van de tegemoetkomingen van de overheid. Ik heb gewoon nog geen tijd gehad om mij in te lezen. De mondmaskers hebben alles overgenomen. (lacht) We zullen de mogelijkheden die er zijn, gebruiken en betalen dit kwartaal geen btw-voorschot. En ik zal geen voorafbetaling van de belastingen doen.”

De ene dag staan we met tranen in de ogen, de andere dagen zijn we superpositief Nancy Moerenhout

Rollercoaster

“Op het moment dat we hoorden dat de winkel moest sluiten, vreesde ik ervoor, maar nu proberen we vooral te overleven, zoals alle zelfstandigen. Het is een rollercoaster van emoties: de ene dag staan we met tranen in de ogen, de andere dagen zijn we superpositief. Maar we houden de moed erin en zien dag per dag wat er komt. Gelukkig hebben we een gezond bedrijf, waardoor er een beetje reserve is. De huur van ons pand blijft doorlopen en ons personeel moet betaald worden. Ik heb twee vaste werknemers, twee flexi’s en iemand die op zelfstandige basis werkt. Of ik hen volgende maand ook nog kan betalen, weet ik niet. Misschien zijn ze dan technisch werkloos. We zien wel. We proberen in elk geval zolang mogelijk door te gaan.”

Ellen (31) en Christoff (30): “Tot en met dinsdag klanten blijven knippen”

Wie zijn ze?

Ellen Van Ongeval (31) en Christoff Deprez (30) uit Kuurne

• Zij is kapster, hij is schrijnwerker.

• Christoff heeft twee kinderen uit een vorige relatie

Hun inkomen voor de crisis: €2.000 - €3.500

In maart: €0 - €2.000

Vaste kosten:

• Hypotheek woning: €525

• Elektriciteit: €147

• Water: €56 per drie maanden

• Telenet: €130

• Lening auto: €229

• Boodschappen: €200 à 250 per week

“Christoff is technisch werkloos en valt terug op 70 procent van zijn loon, waardoor hij nu maar 1.400 euro in plaats van 2.000 euro heeft”, vertelt Ellen. “Ik was tot vorige week noodgedwongen aan het werk, want de beslissing dat kappers ook hun zaak mogen sluiten, is pas dinsdagnamiddag gevallen. Daar ben ik heel blij mee, want 60 procent van mijn cliënteel belde sowieso af. Mensen zijn bang, hé. Mijn gezondheid en die van mijn klanten was in gevaar, maar ik moest wel doorwerken of ik had nul inkomsten. Voor de crisis hield ik maandelijks een 1.200 euro over, maar in maart was dat minder dan de helft. Dankzij de verplichte sluiting kan ik nu gelukkig aanspraak maken op de coronapremie van 4.000 euro.”

Lang mag deze crisis echter niet duren, want dan kan ik mijn zaak sluiten Ellen Van Ongeval

“Het lukt ons nog wel om rond te komen, maar het is rekenen en tellen. We proberen nu bijvoorbeeld iets minder uit te geven aan boodschappen. Lang mag deze crisis echter niet duren, want dan kan ik mijn zaak sluiten. Ik ben nog maar twee jaar bezig als zelfstandig kapster. De reserves die we hadden, zijn gebruikt om mijn zaak op te starten. Wij hebben dus geen back-up meer.”

