ING voert winst verder op KVE

08u11

Bron: Belga 4 Photo News © Photo News Economie ING heeft afgelopen kwartaal de winst zien groeien. De bank kreeg er opnieuw meer klanten bij, zo blijkt uit de kwartaalresultaten van het Nederlandse financiële concern. De resultaten lagen boven de verwachtingen van de analisten.

ING boekte in de verslagperiode een nettowinst van 1,38 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. Het onderliggende resultaat voor belastingen dikte met ruim 6 procent aan tot 2 miljard euro en de totale baten gingen 1 procent vooruit naar 4,4 miljard euro. Het financiële concern zag zijn wereldwijde klantenbestand daarbij met 400.000 stuks oplopen tot 36,9 miljoen.

De Belgische activiteiten van ING boekten in het derde kwartaal een onderliggend resultaat voor aftrek van belastingen van 220 miljoen euro. Dat is minder dan de 279 miljoen euro een jaar eerder. De daling is volgens ING een gevolg van lagere inkomsten in zowel retail als wholesale banking. De bank verwijst onder meer naar druk op de marges. Het personeelsbestand van ING in België is verder gedaald tot 9.713 voltijdse equivalenten, 575 minder dan een jaar eerder. HED/MDM/