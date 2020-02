ING veroordeeld voor fouten zelfstandige bankagenten jv

11 februari 2020

06u12

Bron: belga 0 Economie Twee vonnissen van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel veroordelen ING België voor het eerst voor de misstappen bij zelfstandige bankagenten in de miljoenenoplichtingszaak Kobelco. Dat schrijft De Tijd.

De rechtszaken waren aangespannen door klanten die via een zelfstandig kantoor van Record Bank belegden in een product van Kobelco en hun geld verloren toen de oplichting aan het licht kwam. ING, dat in 2018 Record Bank opslorpte, weigerde hen te vergoeden omdat de bankagenten de producten verkochten "buiten hun mandaat" en hun contract met de bank niet hadden nageleefd.

Maar twee verschillende kamers van de Brusselse rechtbank veroordelen ING nu toch. "Wanneer de klant een agentschap van zijn bank binnenstapt en daar een beleggingsproduct koopt, heeft die geen weet van de contractuele afspraken die al dan niet gelden tussen de agent en de bank", oordeelt de vijfde, burgerlijke kamer van de rechtbank. Als een bank ervoor kiest te werken met zelfstandige bankagentschappen, die tegelijk nog andere, aanverwante producten mogen verkopen, "creëert en aanvaardt de bank een situatie waarin het voor haar klanten onduidelijk kan zijn welk petje deze agent op welk moment draagt".

De Brusselse rechters oordelen dat ING aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door flagrante tekortkomingen van de bankagenten. De Brusselse rechters gaan daarmee in tegen Antwerpse rechters die ING vorig jaar nog gelijk gaven in de kwestie.

"ING onderzoekt de vonnissen, maar acht de kans groot dat hoger beroep zal volgen", zegt woordvoerster Safia Yachou.