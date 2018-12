ING-topman wiens loonsverhoging met 50% na kritiek werd ingetrokken, begrijpt 'negatieve beeld' over bank mvdb

12 december 2018

14u50

Bron: ANP 0 Economie ING-topman Ralph Hamers begrijpt het negatieve beeld van ING dat de afgelopen maanden is ontstaan. Zijn bank ligt in Nederland onder vuur door een inmiddels afgeblazen salarisverhoging voor hemzelf en een geruchtmakende witwasaffaire. In maart trok de raad van commissarissen na felle reacties haar plan in om het salaris van Hamers met 50% te verhogen tot 3,05 miljoen euro.

Klanten liepen woedend weg en ook onder het personeel veroorzaakte de loonsverhoging veel heisa. De CEO is vandaag aanwezig in het Nederlandse parlement waar hij door Tweede Kamerleden aan de tand wordt gevoeld. Officieel gaat het om een stand van zaken in de financiële sector, maar Hamers mag rekenen op een stevig kruisverhoor.



“Ik denk dat wij als ING de hand in eigen boezem moeten steken”, zei de Nederlander. Vooral de witwaszaak, waarover ING afgelopen nazomer een schikking met de Nederlandse fiscus van in totaal 775 miljoen euro trof, zit Hamers niet lekker.



De bank ondernam jarenlang veel te weinig om te voorkomen dat klanten crimineel geld konden witwassen. Tot ongenoegen van veel politici werden betrokken bankmedewerkers niet strafrechtelijk vervolgd. Onder politieke druk werd wel de financieel directeur geslachtofferd. Hamers bleef aan als hoogste baas.



“Ik kan wat daar fout is gegaan niet terugdraaien, ik kan wel zeggen dat ik het heel erg vind”, zei hij. “Het had nooit mogen gebeuren, maar het is wel gebeurd. Dat raakt iedere medewerker van ING, en mij ook.” Verbetering van de controleprocessen heeft volgens Hamers de hoogste prioriteit.



In oktober 2016 greep ING ongenadig in bij haar Belgische dochter. 3.500 banen (op zes jaar tijd) sneuvelden en de helft van het aantal bankkantoren verdween.