ING-topman kreeg opslag van 50 procent ondanks dreigende megaboete KVE

07 december 2018

18u24

Bron: belga 0 Economie De Nederlandse bank ING heeft topman Ralph Hamers begin dit jaar een salarisverhoging van 50 procent gegeven ondanks dat toen al een halfjaar duidelijk was dat een megaboete voor de bank in de lucht hing. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) op basis van een reconstructie.

Onder meer toenmalig president-commissaris Jeroen van der Veer werd in de zomer van 2017 door het openbaar ministerie en de FIOD - de opsporingsdienst van de Nederlandse fiscus - gewezen op de dreigende megaboete.

De bank negeerde de signalen en gaf Hamers in maart een loonsverhoging. Na ophef in de samenleving en de politiek werd het plan voor de salarisverhoging vijf dagen later weer ingetrokken. In september kreeg ING een boete van 775 miljoen euro. ING, OM en Fiod wilden tegen het FD geen commentaar geven.