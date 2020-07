ING sluit kwart Nederlandse bankkantoren HR

Bron: Belga 0 Economie ING gaat een kwart van de kantoren in Nederland sluiten, zo'n 42 kantoren. Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Donderdagavond is het kantoorpersoneel op de hoogte gebracht van het besluit. Er zou geen sprake zijn van gedwongen ontslagen.

Vorig jaar sloot ING al servicepunten van de bank in winkels als Primera en Bruna. Maar volgens Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter van ING Nederland, kan de klant ook in de toekomst “op een rijafstand van 10 tot 15 minuten met de auto” bij een filiaal terecht.

Nu heeft ING nog 170 filialen. Volgens Van Dusschoten heeft de coronacrisis “een al langer lopend plan van de bank bespoedigd”. Dat komt niet alleen omdat klanten meer zijn gaan internetbankieren. “Ze keren ook amper terug in diverse kantoren die na de lockdown weer langzaam opengaan”, stelde de topman in een interview met De Telegraaf. De bank voert wekelijks 1.500 videogesprekken en dat aantal zal verder oplopen omdat klanten en medewerkers enthousiast zijn over die mogelijkheid.

Vertrekregeling

“Er zijn kantoren waar nu gemiddeld twee tot drie klanten per uur komen. Dat is echt heel erg laag”, aldus Van Dusschoten. “Wij denken dat 90 procent van de 150 betrokken medewerkers terechtkan op een ander kantoor. Ook kunnen ze overstappen naar een andere afdeling bij ING, zoals hypotheken, klantcontrole, fraudebestrijding of cybersecurity. Voor de rest komt er een vrijwillige vertrekregeling.”

De bonden zijn blij dat er geen gedwongen ontslagen vallen. “Het is goed dat het op zo’n sociale manier wordt gedaan”, zegt FNV-bestuurder Gerard van Hees. Hij begrijpt dat er kantoren worden gesloten waar bijna geen klanten meer komen. Belangenbehartiger Emanuel Geurts van vakbond De Unie is het daarmee eens. “Het is een logische ontwikkeling want door de uitbraak van het coronavirus komen er nog minder klanten naar kantoren.” Volgens vakbond CNV zijn veel kantoormedewerkers tijdens de coronacrisis al op andere afdelingen aan de slag gegaan om bij te springen.

