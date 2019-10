ING sluit 22 kantoren extra in België SVM

24 oktober 2019

13u53

Bron: Belga 2 Economie De bank ING heeft vandaag op een ondernemingsraad aangkondigd dat ze 22 kantoren extra gaat sluiten, in het kader van een fusieoperatie met andere verkooppunten. Dat meldt L'Echo op zijn website. Enkele agentschappen zullen ook verzelfstandigd worden (franchise).

Vier kantoren die zullen sluiten bevinden zich in Vlaanderen, elf in Brussel. Het gaat onder meer om het ING-kantoor in Vilvoorde centrum, Antwerpen-De Keyser en Brugge Scheepsdale.