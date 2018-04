ING België keert 720 miljoen uit aan Nederlandse moedergroep IB

17 april 2018

05u57 0 Economie ING België heeft in juni vorig jaar voor 720 miljoen euro dividenden uitgekeerd aan zijn Nederlandse moedergroep. Dat berichten De Tijd en L'Echo vandaag.

ING België wil het bedrag niet bevestigen voor de publicatie van haar jaarverslag, maar meldt dat het dividend in kwestie "afkomstig is van de resultaten in 2015". Ter vergelijking: de nettowinst in 2016 kwam uit op 337 miljoen euro - twee derde lager dan een jaar eerder - en in 2017 op 739 miljoen.

Zware herstructurering

De dividendenstroom van België naar Amsterdam bedroeg 1,7 miljard euro over het boekjaar 2013, 1,2 miljard euro over 2014 en 1,7 miljard euro over 2015. In oktober 2016 kondigde ING een zware herstructurering aan, waarbij in België 3.000 jobs verdwijnen tegen 2021. De sanering leidde in de jaarcijfers van 2016 tot een herstructureringsprovisie van 615 miljoen euro, wat zwaar op de winst van ING België woog. Daarom kwam er in het boekjaar 2016 geen dividenduitkering.