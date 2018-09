Infrabel brengt "grootste aanwervingscampagne ooit" naar Antwerpen belga

27 september 2018

11u54 0 Economie Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel wil tegen eind 2020 zowat 1.400 nieuwe medewerkers aanwerven en trekt voor die grootste aanwervingscampagne ooit dit najaar het hele land door met een reeks Job Days.

Op 26 en 27 oktober is Antwerpen(-Berchem) aan de beurt, waar Infrabel voor eind 2018 en begin 2019 al zeker op zoek is naar 63 medewerkers. Het gaat vooral om technische profielen - en tevens knelpuntberoepen - zoals ingenieurs, elektromechanici, elektriciens en verschillende beroepen uit de bouwsector.

De Antwerpse Job Days werden vanochtend aangekondigd aan de ingang van Antwerpen-Centraal, waar Infrabel-CEO Luc Lallemand zich naast een enorme transparante container vol veiligheidshelmen posteerde, symbool voor de 1.400 mensen die Infrabel zoekt. Hoeveel er daarvan in Antwerpen (inclusief het havengebied) aan de slag zullen kunnen, moet nog worden geconcretiseerd, maar in een eerste fase gaat het al zeker om 63 medewerkers, zowel voor werken aan de bovenleiding, de sporen en de seinen als om het treinverkeer mee te regelen in de seinhuizen.

Voor de rest van de provincie Antwerpen zoekt Infrabel nog eens 13 mensen.

"Antwerpen is een grote stad, waar de economie volop bloeit en we met enkele erg complexe spoorbundels zitten", zegt Lallemand. "Grote aantallen nieuwe medewerkers vinden is voor ons een stevige uitdaging, want we zoeken vaak specifieke profielen en de concurrentie daarvoor is hier groot. We zouden trouwens ook graag meer dames aantrekken, want momenteel vormen zij slechts 10 procent van ons personeelsbestand."

Tijdens de Job Days kunnen geïnteresseerden niet alleen kennismaken met de verschillende functies, onder meer door ze te ervaren in virtual reality, maar ook al testen afleggen en vervolgens zelfs meteen een contract tekenen.