Inflatie op laagste niveau in twee jaar

29 maart 2018

12u28

Bron: Belga 0 Economie De inflatie is in maart gedaald naar 1,39 procent. Dat is het laagste niveau sinds februari 2016, zo blijkt uit cijfers van Statbel, de algemene directie statistiek.

In februari bedroeg de inflatie nog 1,48 procent, in januari 1,71 procent. In maart werden vooral fruit, buitenlandse reizen, tabak, brood en granen, suiker, chocolade en confituur duurder. Werden goedkoper: motorbrandstoffen, vakantiedorpen, hotelkamers, aardgas en bloemen en planten.

De consumptieprijsindex is in maart met 0,15 punt gestegen tot 106,37 punten. De gezondheidsindex stijgt in maart met 0,17 punt tot 106,71 punten. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 104,31 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding dateert van mei 2017.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,72 procent tegenover 1,43 procent vorige maand en 2,20 procent in januari. De inflatie voor energie bedraagt nu 1,11 procent tegenover 2,03 procent vorige maand en 2,99 procent in januari.