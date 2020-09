Inflatie in eurozone zakt voor het eerst sinds 2016 onder nul AW

01 september 2020

11u47

Bron: Belga 0 Economie De inflatie in de eurozone is in de maand augustus negatief geworden, voor het eerst sinds 2016. De prijzen van consumentengoederen daalden met gemiddeld 0,2 procent tegenover augustus vorig jaar, zo maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. In juli bedroeg de inflatie nog +0,4 procent.

Vooral de energieprijzen trokken de inflatie naar beneden in augustus. Zij lagen bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Daarnaast werd de inflatiegraad volgens Eurostat ook beïnvloed door de verschuiving van koopjesperiodes - met lagere prijzen - in een aantal landen van juli naar augustus.



Ook in België vonden de solden in augustus plaats. De inflatie in België lag volgens de berekeningswijze van Eurostat in augustus op -0,9 procent.

Werkloosheidsgraad

In een ander persbericht meldde Eurostat dat de werkloosheidsgraad in de eurozone in juli is gestegen naar 7,9 procent, tegen 7,7 procent in juni. De werkloosheidsgraad bereikte in maart een laagtepunt van 7,2 procent, maar sindsdien is hij aan het stijgen. Met 7,9 procent staat hij op het hoogste peil sinds eind 2018.

In juli waren er in de Europese Unie bijna 15,2 miljoen mensen zonder werk, van wie 12,8 miljoen in de eurozone. In België ging het om 281.000 mensen, aldus Eurostat, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 5,5 procent.