Inflatie eurozone versnelt niet

15u32

Bron: Belga 0 Economie De inflatie in de eurozone is in september op 1,5 procent op jaarbasis gebleven, net als de maand voordien. Dat meldt de Europese statistiekdienst Eurostat vrijdag. Analisten hadden op meer inflatie gerekend en bovendien lijkt de 2 procent-doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet in zicht.

De inflatiedoelstelling van net geen 2 procent - zonder opkoopprogramma - is net belangrijk voor de ECB. Met het maandelijkse opkoopprogramma waarbij de bank miljarden in de markt pompt om de economie aan te zwengelen, hoopt ze immers ook de inflatie te doen stijgen. En dat terwijl Europees centraal bankier Mario Draghi eerder deze maand nog zei dat in het najaar een beslissing zou volgen over een "herijking", zeg maar afbouw, van het Europees opkoopprogramma na 2017. Een eerste beslissing wordt verwacht op de ECB-vergadering eind komende maand.



Bovendien is de kerninflatie gedaald. Die inflatie zonder volatiele goederen als voeding, energie en tabak, verzwakte van 1,2 procent in augustus tot 1,1 procent.



De lager dan gewenste inflatie staat ook in contrast met andere parameters: zo staat de vertrouwensbarometer van de eurozone op het hoogste peil in tien jaar, neemt de werkloosheid snel af en stevent de economie af op de grootste groei in tien jaar. Anderzijds zorgt ook de stijgende koers van de euro en bijhorende impact op het prijspeil voor zorgen. Draghi bestempelde die als een "bron van onzekerheid".