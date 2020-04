Inflatie daalt tot laagste niveau in vijf jaar ondanks prijsstijgingen in supermarkt HR

29 april 2020

13u32

Bron: Belga 1 Economie De inflatie is in april verder gedaald, voor de derde maand op rij. Het inflatiecijfer - dat is de mate waarin consumptiegoederen duurder worden - ligt deze maand op slechts 0,57 procent. Dat is het laagste cijfer sinds 2015. Vorige maand lag de inflatie op 0,62 procent.

Het lage inflatiecijfer is opmerkelijk, want de afgelopen weken circuleerden heel wat mediaberichten over forse prijsstijgingen in de supermarkten. Aan de andere kant zijn de prijzen van energieproducten zoals benzine en diesel maar ook elektriciteit, sterk gedaald.

Dat wordt ook bevestigd door het Belgische statistiekbureau Statbel. De prijsstijgingen waren er vooral voor groenten, vlees, alcoholische dranken, fruit, reinigings- en onderhoudsproducten, vis en zeevruchten en huur, luidt het. Motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, huisbrandolie, telecommunicatie-packs en mobiele telefonie hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

Groenten en fruit duurder

Op maandbasis werden groenten gemiddeld bijna 6 procent duurder, fruit gemiddeld 3 procent, vlees 2 procent en alcohol 3,1 procent. Tegenover april vorig jaar is vers fruit zelfs 11 procent duurder en verse groenten (zonder aardappelen, red.) 7 procent. Vlees kost nu gemiddeld 5 procent meer dan vorig jaar. Aan de andere kant daalden de prijs van elektriciteit (-2,9%), aardgas (-4,4%) en vloeibare brandstoffen (-2,6%) ten opzichte van vorige maand. Op jaarbasis werd elektriciteit ruim 7 procent goedkoper en aardgas zelfs 16,2 procent. Tanken is bijna 18 procent goedkoper geworden dan in april 2019.

De FOD Economie meent dat de prijsstijgingen in voeding niet zomaar het gevolg zijn van de coronacrisis. “We kwamen uit een periode van lage inflatie voor voeding; de inflatie voor 2019 voor voeding was de laagste sinds 2014. Ook andere landen kennen een toename in inflatie voor voeding”, luidt het.

Varkensvlees

In België stegen de voedingsprijzen in maart zelfs minder snel dan in Nederland of Duitsland. Voor citrusvruchten spelen dan weer de slechte weersomstandigheden in Zuid-Europa een rol. De sterke prijsstijging van varkensvlees (+8,8 procent op jaarbasis) wordt verklaard door de gestegen vraag in China. Bij onderhoudsproducten wordt dan weer verwezen naar het tijdelijk verbod op (volume)kortingen.

Gesloten winkels

De FOD maakt ook nog bekend dat door de coronamaatregelen het indexcijfer anders werd berekend. “Voor sectoren waar fysieke winkels momenteel gesloten zijn, worden gegevens online ingezameld als er geen andere databron is. Voor volledig gesloten sectoren (restaurants, kappers, reizen, ...) worden de prijzen doorgetrokken, al dan niet met een seizoenscorrectie. Deze methodes zijn in overeenstemming met de methodologische aanbevelingen die Eurostat in samenspraak met de nationale statistiekinstellingen heeft opgesteld”, klinkt het.

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex, die een andere productsamenstelling kent en als basis dient voor de berekening van de spilindex, tekende in april wél een stijging op, van 0,84 tot 1,14 procent. De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van twee maanden geleden, waardoor de sociale uitkeringen en pensioenen vorige maand met 2 procent werden verhoogd en de lonen van ambtenaren deze maand met 2 procent.

