Inflatie blijft dalen: laagste niveau in ruim een jaar kg

27 juni 2019

11u56

Bron: Belga 0 Economie De inflatie in België is in juni voor de derde maand op rij gedaald. De consumptieprijzen lagen gemiddeld 1,73 procent hoger dan een jaar geleden, zo deelde het Belgische statistiekbureau Statbel vandaag mee. De inflatie staat zo op het laagste niveau sinds april vorig jaar. In mei bedroeg de inflatie 1,89 procent.

Ten opzichte van een jaar geleden waren de voorbije maand vooral vakantiecentra, campings en jeugdherbergen duurder: ruim een kwart. Ook hotels (+19 procent), kranten (+16 procent), huisbrandolie (+14,4 procent), postverzending (+12,5 procent) en aardappelen (+11,6 procent) kostten fors meer.



Aan de andere kant waren verse zeevruchten (-17,8 procent), lpg (-11,9 procent) en eieren (-9,7 procent) veel goedkoper dan in juni vorig jaar.



De inflatie op basis van de gezondheidsindex - waar bepaalde producten zijn uitgezuiverd en die gebruikt wordt voor de berekening van de spilindex - steeg wel, van 1,78 in mei naar 1,88 procent in juni. De spilindex werd niet overschreden. De vorige overschrijding dateert van augustus vorig jaar.