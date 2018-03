Industrievakbond ACV Metea in verlegenheid gebracht door investeringen via Luxemburg en Mauritius: "Geen fiscale keuze" IB

28 maart 2018

05u00

Bron: Belga 1 Economie ACV Metea, de grootste nationale industrievakbond, investeert miljoenen euro's via Luxemburg en het paradijselijke eiland Mauritius. Dat blijkt uit het onderzoek van De Tijd en Le Soir naar constructies van Belgen in het Groothertogdom.

In documenten uit het Luxemburgse bedrijvenregister duiken ook de namen op van vakbondslui van ACV Metea, dat 220.000 leden en 10.000 militanten telt. In 2010 stond ACV Metea mee aan de wieg van het Rural Impulse Fund II. De bond investeerde er bijna 5 miljoen euro in en is samen met andere ACV-beroepscentrales ook aandeelhouder van Incofin, de beheerder van het fonds. Het ging om een nieuw fonds voor microfinanciering, de verlening van kleine kredieten aan landbouwers en andere kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Dat gebeurde niet vanuit ons land, maar via Luxemburg, een bekende hub voor microfinanciering - goed voor 30 tot 50 procent van de wereldwijde markt - waar grote belastingkortingen zijn te rapen. Zo moeten deze fondsen in Luxemburg niet eens de minimumtaks betalen.

Postbusadres

Boven op de keuze voor Luxemburg gebeurt nog eens een deel van de investeringen via Mauritius, terwijl geen enkele investering daadwerkelijk op dat eiland plaatsvindt. Er wordt alleen gebruikgemaakt van een postbusadres. In de jaarrekeningen van het fonds staat letterlijk te lezen dat de passage via Mauritius belastingvrijstellingen oplevert.

William Van Erdeghem, sinds januari de voorzitter van ACV Metea, benadrukt dat de keuze voor Luxemburg 'geen fiscale keuze' was. Hij wil ook niet over een 'postbusvennootschap' spreken, hoewel het fonds vanuit ons land wordt beheerd en in Luxemburg op het adres zit van een bank, KBL.