In tegenstelling tot de Nederlanders houden we nog erg van cash: zoveel zit er gemiddeld in onze portefeuille

In België betalen mensen nog in 63 procent van de gevallen cash. Dat is vaak voor kleinere bedragen: gemiddeld 12 euro. Economie Bijna twee derde van de dagelijkse betalingen in ons land gebeurt nog altijd in cash. De Belg heeft daarvoor gemiddeld 58 euro op zak. Dat blijkt uit een studie van de Europese Centrale Bank (ECB).

"Het gebruik van cashgeld voor betalingen is nog altijd wijdverspreid in de meeste eurolanden", zo staat in de studie, "ondanks de perceptie dat cash in sneltempo wordt vervangen door cashloze betalingsmethodes".

In de hele eurozone werden in 2016 gemiddeld 79 procent van de betalingen met biljetten en munten afgehandeld. In waarde uitgedrukt gaat het om 54 procent. Kaartbetalingen waren goed voor 19 procent van de transacties (of 39 procent van het totaalbedrag).

Vooral de zuidelijke eurolanden, aangevuld met Duitsland, Oostenrijk en Slovenië, houden nog van cash geld. De Duitsers hebben gemiddeld ook het meeste cash op zak: 103 euro. Alleen in Nederland (45 procent) en Estland (48 procent) wordt minder dan de helft van de betalingen in cash afgehandeld.

Contactloos betalen

In ons land betalen mensen nog in 63 procent van de gevallen met cash. Dat is vaak voor kleinere bedragen: gemiddeld 12 euro. Voor kaartbetalingen is dat 40 euro. In waarde uitgedrukt maken de cashbetalingen daarom maar 32 procent uit.

Contactloos betalen met de kaart is voorlopig nog een randfenomeen. Voor betalingen tot 25 euro heeft deze methode een marktaandeel van 0,9 procent in de eurozone, en van 1,8 procent in België. Nederland loopt hier ver voorop: bijna 10 procent van alle betalingen gebeuren er contactloos met de kaart.