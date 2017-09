In slechts drie OESO-landen wordt meer gestaakt dan in België sam

Bron: Belga 11 Photo News Een betoging tegen besparingen in het Franse Perpignan. Economie Jaarlijks gaan in België gemiddeld 79 arbeidsdagen per 1.000 werknemers verloren als gevolg van stakingen. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW) uit Keulen, dat jaarlijks 22 OESO-landen vergelijkt. Frankrijk prijkt net als vorig jaar op de eerste plaats, met 123 stakingsdagen per 1.000 werknemers. Nummer twee en drie zijn Denemarken (118) en Canada (87).

In België is de trend wel stijgend, want voor de periode 2006-2015 werden 71 stakingsdagen geteld. Ook in andere Europese landen vinden meer (politiek getinte) protestacties plaats, terwijl wereldwijd het aantal stakingsdagen daalt.



Geen stakingen

In Japan en Slovakije wordt nagenoeg niet gestaakt (0 dagen) net als in Zwitserland (1) en Oostenrijk (2). Maar ook buurlanden Duitsland (7) en Nederland (8) kennen veel minder stakingsacties. Voor Griekenland en Italië zijn dan weer geen statistieken beschikbaar.



Gegevens

Globaal blijft vergelijken moeilijk, want in Duitsland en de Verenigde Staten bijvoorbeeld worden acties van minder dan 24 uur niet meegeteld. Ook in de VS belanden stakingen met minder dan 1.000 deelnemers niet in de statistieken, terwijl in Spanje grote algemene stakingen niet meetellen.