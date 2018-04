In maar vier andere Europese landen nog minder mensen aan het werk dan in België TT

20 april 2018

12u13

Bron: Belga 3 Economie In België was vorig jaar 68,5 procent van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Slechts vier lidstaten van de Europese Unie doen het nog minder goed, zo blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat: Griekenland, Italië, Kroatië en Spanje.

De gemiddelde werkgelegenheidsgraad in de EU bedroeg vorig jaar 72,2 procent, tegen 71,1 procent in 2016.

In landen als Duitsland, Estland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Litouwen en Oostenrijk is meer dan 75 procent van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk, in Zweden zelfs 81,8 procent.

België doet het een pak slechter. Alleen in Griekenland (57,8 procent), Italië (62,3 procent), Kroatië (63,6 procent) en Spanje lag de werkgelegenheidsgraad vorig jaar nog lager.

Eurostat bevestigt ook dat België nog een eind verwijderd is van de EU2020-doelstellingen. Die bepalen dat in 2020 73,2 procent van de Belgische 20- tot en met 64-jarigen aan de slag zou moeten zijn.

Een derde van de EU-lidstaten heeft zijn 2020-doelstelling nu al bereikt, maar de Europese Unie als geheel nog niet. Het EU-gemiddelde zou tegen 2020 hoger moeten liggen dan 75 procent.

Ook voor een reeks deelcomponenten ligt België onder het EU-gemiddelde. Zo bedroeg de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen in België vorig jaar 63,6 procent (tegen 66,5 procent voor EU) en bij mannen 73,4 procent (tegen 78 procent op EU-niveau). In de groep van 55- tot en met 64-jarigen was in België 48,3 procent aan het werk, in de EU was dat 57,1 procent.

De cijfers van Eurostat zijn afkomstig uit de Enquête naar de Arbeidskrachten in de verschillende lidstaten, waarvan de Belgische resultaten eerder al door het statistiekbureau Statbel werden gepubliceerd.