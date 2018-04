IN KAART: Zo veel kost een huis of appartement in uw gemeente Huis in Vlaams- of Waals-Brabant dubbel zo duur als in Henegouwen Tommy Thijs

26 april 2018

16u10

Bron: Belga, Statbel 0 Economie Wie vorig jaar een huis kocht, betaalde daarvoor gemiddeld dubbel zoveel in Waals- of Vlaams-Brabant als in Henegouwen. Een huis in Vlaams-Brabant kostte gemiddeld 269.633 euro, in Waals-Brabant 267.389 euro, tegenover slechts 134.691 euro in Henegouwen. Een Vlaams huis kostte gemiddeld 234.397 euro.

De gemiddelde prijzen van woningen, villa's en appartementen in ons land bleven in 2017 stijgen, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel: woonhuizen werden 2,8 procent duurder, villa's 2,9 procent en appartementen 2,3 procent. Vorig jaar bedroeg de prijs voor een gewoon woonhuis in België gemiddeld 218.704 euro. Voor een villa was dat 359.945 euro, voor een appartement 226.820 euro.

Waals Gewest goedkoopst

Er zijn grote regionale verschillen: het Waals Gewest is het goedkoopste, met een gemiddelde prijs van 162.333 euro voor een huis. Daarna volgt het Vlaams Gewest met gemiddeld 234.397 euro. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevoelig duurder: een gewoon huis kostte er gemiddeld 418.072 euro.

De duurste gemeente bevindt zich dan ook in Brussel: in Elsene kost een huis gemiddeld 690.387 euro. Hoe verder weg van Brussel, hoe goedkoper, met uitzondering van de steden Gent en Antwerpen en hun randgemeenten. Ook aan de kust en aan de grens met Luxemburg zijn de huizen duurder dan gemiddeld.

In Viroinval, in de provincie Namen, geef je met 94.583 euro het minste uit aan een woning.

In Vlaanderen is de duurste gemeente voor een huis Kraainem (416.154 euro), Mesen (105.559 euro) is de goedkoopste.

Zoom in en uit via de knopjes rechts bovenaan de kaart en tik op uw gemeente op de kaart, of bekijk in de tabel onderaan:

Villa's

Ook bij de villa's zijn er grote verschillen. De duurste gemeente van het land is hier Knokke-Heist met een gemiddelde van maar liefst 1.323.109 euro, de goedkoopste Hastière met 140.812 euro. In Vlaanderen betaal je gemiddeld 236.098 euro in goedkoopste gemeente Leopoldsburg.

Hoogste stijging voor huizen in Vlaanderen

De stijging van de prijzen per categorie verschilt ook van gewest tot gewest: in Vlaanderen is de prijs van een gewoon woonhuis het meest gestegen tegenover 2016 (+2,6 procent), in Wallonië stegen de prijzen voor villa's, bungalows en landhuizen het sterkst (+5,4 procent), en in Brussel werden vooral de appartementen duurder (+4,5 procent).

Van de Vlaamse provincies tot slot, is Vlaams-Brabant het duurst voor gewone woonhuizen, maar de prijzen voor appartementen en villa's liggen wel hoger in West-Vlaanderen. Limburg is voor de drie categorieën de goedkoopste provincie.