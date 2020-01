IN KAART. Werkloosheid in Antwerpen ruim twee keer hoger dan Vlaams gemiddelde TT

06 januari 2020

15u01

Bron: Belga 0 Economie Antwerpen kende het voorbije jaar een werkloosheidsgraad van gemiddeld 12,9 procent. Dat is dubbel zoveel als het Vlaamse gemiddelde, dat op 6 procent ligt. Ook andere grootsteden hebben nog een hogere werkloosheidsgraad dan gemiddeld, net als de kustgemeenten en de Limburgse ‘mijngemeenten’, zo blijkt uit de jaarstatistieken van de VDAB.

De werkloosheid is al meer dan vier jaar op rij aan het dalen in Vlaanderen. De trend zet zich zowat overal door, ook in de steden. Maar de werkloosheidsgraad - het aantal werklozen ten opzichte van de totale bevolking op actieve leeftijd - ligt er wel nog altijd hoger dan gemiddeld.

Antwerpen heeft de hoogste werkloosheidsgraad van Vlaanderen: gemiddeld 12,9 procent over 2019. Turnhout staat op de tweede plaats (10,3 procent), gevolgd door Oostende (10,2 procent) en Gent (9,7 procent). Ook andere kustgemeenten zoals De Panne (8,6 procent) en Blankenberge (8,4 procent) of Limburgse gemeenten zoals Genk (9,1 procent) en Maasmechelen (8,9 procent) scoren slechter dan gemiddeld.

De gemeenten met de laagste werkloosheidsgraad liggen vooral in het midden van West-Vlaanderen, rond Oudenaarde en rond Leuven.

De afgelopen jaren is de trend wel globaal dalend. Ter vergelijking: in 2018 kampte Antwerpen nog met een werkloosheidsgraad van 13,7 procent en in 2017 met 14,9 procent. In Gent gaat het om respectievelijk 10,7 procent en 11,7 procent. De daling van het aantal werkzoekenden was in 2019 (gemiddeld -5,7 procent) wel minder groot dan in 2018 (-7,8 procent).

Bekijk de werkloosheidscijfers ook in tabel. Bovenaan links kan je zoeken op je gemeente: