IN KAART. VanHaren neemt uiteindelijk 40 Brantano-winkels over

VanHaren neemt uiteindelijk 40 Brantano-winkels over

11 september 2020

11u34

Bron: BELGA 3 Economie De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren zal uiteindelijk 40 Brantano-winkels overnemen, en geen 43 zoals hij eerder had aangekondigd. De lijst van winkels die als vanHaren een doorstart zullen maken, werd vrijdag gepubliceerd. Ze liggen zoals bekend allemaal in Vlaanderen.

VanHaren had eerder al gezegd dat het de winkels de komende maanden zal ombouwen tot vanHaren-filialen. De heropening is gepland vanaf 1 februari 2021.

Hoeveel mensen er aan de slag zullen kunnen, is nog altijd niet duidelijk. De Brantano-werknemers zullen niet automatisch de overstap kunnen maken, maar "we staan er heel erg voor open om oud-Brantano werknemers als nieuwe collega's in de vanHaren familie te verwelkomen", stelt vanHaren in een persbericht. Aan welke voorwaarden dat zal zijn, is ook nog niet duidelijk.

De Belgische Bie Buelens, die al voor vanHaren werkte, is aangeduid om de transformatie van de Brantano-winkels te leiden. Na de overname zal vanHaren 56 winkels hebben in België.



