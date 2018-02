IN KAART: Ruim helft meer elektrische wagens verkocht in Europa in 2017, België goed voor +32 procent TT

01 februari 2018

14u11

Bron: ANP, Belga 0 Economie In de Europese Unie zijn vorig jaar 97.571 voleldig elektrische wagens verkocht, een toename met 53,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van ACEA, de koepel van de Europese autoconstructeurs. In België was er een stijging met 31,9 procent, tot 2.709 stuks.

In Nederland was de stijging met 132 procent nog veel groter dan bij ons. Er werden in 2017 bijna 10.000 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto's verkocht. Een jaar eerder waren dat er 4.268.

Wanneer ook de zogenaamde plug-inhybrides worden meegeteld, stijgt het aantal in ons land met 59,2 procent tot 14.299 stuks, en in de Europese Unie met 39 procent tot 216.566 stuks.

In totaal werden in de Europese Unie vorig jaar 852.933 wagens met alternatieve aandrijving verkocht (elektrisch, hybride, waterstof, aardgas, lpg en ethanol), een stijging met 39,7 procent tegenover 2016.

Toch spelen die wagens met alternatieve aandrijving nog maar een kleine rol in Europa. Ze waren vorig jaar goed voor een marktaandeel van 5,7 procent. Elektrische voertuigen hebben nu een marktaandeel van 1,4 procent.