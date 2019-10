IN KAART. Deze 22 ING-kantoren sluiten binnenkort SVM

24 oktober 2019

13u53

Bron: Belga 2 Economie De bank ING heeft op een ondernemingsraad aangekondigd dat ze 22 kantoren extra gaat sluiten, door hen te laten samensmelten met andere verkooppunten. Dat bericht L’Echo op zijn website en het nieuws wordt bevestigd door de directie. Een viertal ING-agentschappen, waaronder dat van Zonhoven/Houthalen, zullen worden verzelfstandigd. De operatie moet tegen eind volgend jaar afgerond zijn.

Van de kantoren die zullen worden gesloten, bevinden er zich vier in Vlaanderen en elf in Brussel. Het gaat onder meer om het ING-kantoor in Vilvoorde centrum, Antwerpen-De Keyser, Brugge Scheepsdale en Gent Belfort. “De keuze werd gemaakt op basis van een combinatie van elementen, waaronder ligging en het aantal bezoeken”, aldus een woordvoerster.



De maatregel heeft geen impact op de tewerkstelling. Het personeel in de betrokken kantoren, zo’n 125 mensen, krijgen een gelijkaardige commerciële functie in een ander kantoor van de groep, zo luidt het nog.

ING telde eind juni 640 kantoren in ons land. Tegen eind 2020 zouden dat er dus 618 worden. De afbouw gaat daarmee een pak sneller dan voorzien. Drie jaar geleden kondigde de groep aan dat ze het aantal kantoren tegen 2021 wilde halveren, tot maximaal 670. Men zit nu al ver onder die doelstelling. De woordvoerster verwijst als verklaring naar het veranderende consumentengedrag, waarbij de klant alsmaar meer bankzaken online doet en dus steeds minder een bankkantoor bezoekt. “De evolutie gaat nog sneller dan verwacht”, klinkt het.

De vakbonden reageerden ‘not amused’ op de nieuwe aanpassingen in het kantorennet. Volgens hen zijn die in strijd met de CAO van 29 maart 2017 waarin bepaald werd welke kantoren statutair (niet-verzelfstandigd) moeten blijven. De bonden hebben de ondernemingsraad donderdag meteen verlaten en overleggen over mogelijke acties. “Welke akkoorden zal men in de toekomst nog aan zijn laars lappen?”, luidt het.

In een gemeenschappelijk persbericht wijzen ACV Puls, BBTK en ACLVB erop dat het personeel in het kantorennet steeds meer op zijn tandvlees zit. “We stellen samen met hen maatregelen vast, zoals het sluiten van kantoren en enkel werken op afspraak. Dit om het aanhoudende, schrijnende personeelstekort op te vangen.” Volgens de bonden zorgt dit vaak voor klachten bij de klanten. “Geen enkele medewerker is in staat om gedurende een dergelijke, lange periode met zoveel aanhoudende problemen te kampen, zonder de rekening cash te betalen op vlak van morele en fysieke gezondheid. Het personeel wenst de dagtaak op een verantwoorde en positieve manier te kunnen vervullen. Zij snakken terug naar een cliëntgerichte bank via kwalitatieve en duurzame tewerkstelling.”