In deze sectoren vind je de hoogste lonen en de beste extralegale voordelen: onze werkexpert geeft uitleg

Er zijn er die meer hebben, maar ook die het met een pak minder moeten stellen: gemiddeld verdiende de voltijds werkende Vlaming vorig jaar gemiddeld 3.410 euro per maand. Dat blijkt uit analyse van de salarisgegevens van 57.342 voltijdse werknemers door Jobat.be. Daarmee kwam er 80 euro op ons loonbriefje bij. “Die 2,4 procent extra is iets meer dan de stijging van de levensduurte, welke 1,5 procent bedroeg”, weet arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Onze koopkracht is er dus niet op achteruit gegaan, maar ook niet erg veel versterkt.”

De laagste inkomens lijken iets meer gegroeid dan de hogere. Een arbeider verdiende gemiddeld 2.844 euro (+108 eur), een bediende 3.491 euro (+77 eur). Baert ziet een verklaring bij de indexsprong, die vanaf september 2018 op het loonbriefje zichtbaar werd. “Lagere lonen volgen, door collectieve onderhandelingen, de index veelal beter dan de hogere.”

Vrouwelijke werknemers zagen vorig jaar het meeste op hun loonbriefje bijkomen: gemiddeld 86 euro, terwijl dat bij de mannen 77 euro was. Ze liepen daarmee 43 euro loonachterstand op hun mannelijke collega’s in. “Ik denk dat je dit moet zien als een normale evolutie, waarbij de loonkloof op lange termijn beetje bij beetje kleiner wordt”, stelt Baert. Al blijft die loonkloof in 2019 met 537 euro nog wel enorm.

Best en slechts betaald

Het startloon ligt aan het begin van de carrière trouwens voor iedereen rond de 2.500 euro. Werknemers met een academische master zien hun loon wel veel sneller en sterker stijgen dan andere. Werken in de hoofdstad loont het meest. Wie in Brussel werkt, ontvangt gemiddeld iets meer dan 4.000 euro. Dat is ruim 800 euro méér dan een werknemer in Limburg of West-Vlaanderen. Grotere bedrijven betalen algemeen ook beter dan kleinere.

De chemische- en farmaceutische industrie blijven de best betalende sectoren, met een gemiddeld brutoloon van 4.264 euro. “Werknemers in sectoren met veel knelpuntjobs kunnen nu eenmaal hogere looneisen stellen.” De horeca blijft met gemiddeld 2.664 euro de sector waarin veruit het minst valt te verdienen. Werknemers in de productie van voeding en andere consumptiegoederen zitten met 3.441 euro in het midden tussen de hoogste en laagste inkomens.

Thuiswerk nieuwe extralegale voordeel

Werkgevers kenden naast een hoger loon ook meer extralegale voordelen toe: vorig jaar gemiddeld zes. Al ligt dat aantal voor een bediende met een academische master wel bijna dubbel zo hoog als voor een arbeider. Meer dan 7 op 10 werknemers krijgen maaltijdcheques. Bijna 2 op 3 (63%) ontvangen een 13de maand, en bijna 3 op 4 (74%) een eindejaarspremie. De onkostenvergoeding (34%) en zelfs bedrijfswagen (41%) nemen nog aan populariteit toe. Hét grote nieuwe extra voordeel is echter de mogelijkheid om thuis te werken: vorig jaar kon 33% dat al - een aandeel dat sinds de coronacrisis gigantisch blijft toenemen. “Vele werknemers ervaren thuiswerk als een voordeel, dus je kan dat ook als extralegaal voordeel zien”, zegt Baert. Vaak gaat telewerk ook samen met het gebruik van een laptop en internetabonnement. “Los van de uitgaven die verminderen - voor transport en kledij, bijvoorbeeld -, kennen sommige ondernemingen ook bepaalde financiële toeslagen toe, om zelf in een goede internetverbinding te voorzien bijvoorbeeld.”

Invloed corona

Hoe de arbeidseconoom ons toekomstig loon, na corona, inschat? “De opwaartse druk op de lonen zou wel eens wat kunnen afvlakken. Waar voorheen de werkgevers moesten vechten om talent aan boord te halen, wordt het mogelijk opnieuw een strijd tussen veel meer kandidaten voor die ene vacature. Dat houdt automatisch in dat werknemers onderhandelingsmacht verliezen, en minder looneisen kunnen stellen.” Of dat ook betekent dat ons loon zal dalen? Dat verwacht Baert niet. “Nee, de vakbonden zouden een gesprek over lagere lonen wel héél snel afbreken, vermoed ik.”

Wie trouwens vindt dat hij te weinig verlof krijgt: het gemiddeld aantal vakantiedagen ligt al drie jaar op rij op 27.



