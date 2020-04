In de luchtvaart wordt de ravage enorm: “Air France krijgt 4 miljard van de Franse staat, KLM 2 miljard van de Nederlandse. Miljard, hé! Ook wij gaan iéts moeten doen”

Wat is het probleem?

Al wekenlang gaat er amper nog een vliegtuig in de lucht. Uitgezonderd de vijf waarmee de overheid repatriëringsvluchten uitvoert, staan alle 48 toestellen van Brussels Airlines werkloos aan de grond. Idem bij TUI fly. Nul inkomsten dus.

“Dat klanten de terugbetaling van hun tickets vragen, is nog niet het grote drama”, weet transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen). “En het overgrote deel van de 4.200 werknemers is technisch werkloos. Maar de zware leasingkost voor de toestellen, daar kunnen ze niet onderuit. Zoals in zowat alle sectoren komen álle luchtvaartmaatschappijen, zelfs Air France, KLM of Lufthansa er voorheen nog sterk voorstonden, daardoor in grote cashnood.”

En dus is staatssteun nodig?

“Absoluut. Anders overleeft Brussels Airlines, maar ook de rest van de sector dit wellicht niet. Air France krijgt van de Fransen 4 miljard toegestopt, de Nederlanders pompen in KLM zo’n 2 miljard. Miljard, hé. Ook wij zullen iets moeten doen.”

Het ‘grote gevaar’ komt volgens Van de Voorde echter van buiten Europa. “In de VS kampen ze ook met moeilijkheden. Maar American Airlines trok in het verleden al tweemaal de paraplu van ‘Chapter 11', welke hen tegen het bankroet beschermt, om daarna véél concurrentiëler terug te komen. Als de Aziaten daarop reageren, hebben we een intercontinentaal probleem. We hebben dus geen andere keuze.”

Maar ook het eigen rechtstreekse economische belang is enorm?

“Zeker. Brussels Airlines is zoveel meer dan een luchtvaartmaatschappij: het is ook het aanvoerluik, de voedingsader voor ons land. Ook de luchthaven heeft alle belang bij een goed functionerende ‘home carrier’.” Op Brussels Airport werken alles samen dan ook zo’n 24.000 mensen. Tel daarbij nog eens 40.000 indirecte jobs.

De transporteconoom, gespecialiseerd in de luchtvaart, weet ook dat er na het eventueel verdwijnen van onze nationale luchtvaartmaatschappij nog vluchten vanop Zaventem zouden vertrekken en landen.

“De Ryanairs, Easy jets en Lufthansa’s zouden het aanbod ongetwijfeld inpalmen - het is te zeggen: de meest lucratieve bestemmingen toch. Cherry picking, heet dat. Met nog 50 à 60 procent van de bestemmingen bediend, zou de aantrekkingskracht van Vlaanderen en België alleszins worden aangetast.”

Wie moet allemaal worden gesteund?

Volgens de specialist stopt het niet bij Brussels Airlines en TUI. “Ook voor de kleintjes als Air Belgium, dat vanop Charleroi vliegt, en Air Antwerp zal iets moeten worden gedaan. Net als voor bagageafhandelaars Aviapartner en Swissport.” Die laatste zou er het slechtst aan toezijn, en heeft nood aan 40 miljoen euro steun. Bij Aviapartner zou het om 18 miljoen gaan.

Moeten we de maatschappijen de gevraagde bedragen dan zomaar bieden?

“Tuurlijk moeten we het gevraagde bedrag niet zomaar gratuit toestoppen. Allemaal gaan ze nu heel veel geld willen, maar zo werkt het niet. Aviapartner en Swissport maakten ook voor de coronacrisis al verlies. Het valt perfect te becijferen wat nodig is om dit te overleven, wat een redelijke vergoeding is voor wat men nu misloopt. Want onder meer door technische werkloosheid worden natuurlijk ook kosten uitgespaard.” Nog volgens de specialist moeten aan de steun ook strikte voorwaarden worden gekoppeld, door deze in de vorm van een lening te gieten, bijvoorbeeld.

Van de Voorde wijst er voorts op dat uitsluitend de Belgische tak van de genoemde bedrijven moet worden gesteund. “Neem nu Tui: je hebt Tui Belgium, maar in zijn geheel is de luchtvaartmaatschappij Duits-Nederlands, en zelfs een stukje Russisch. Brussels Airlines is onderdeel van het Duitse Lufthansa. Je kan niet verwachten dat wij staatssteun geven aan een niet-Belgisch bedrijf. Onze overheid overlegt best met de andere EU-landen, te beginnen met Zwitserland en Oostenrijk die met Swiss en Austrian Airlines ook Lufthansa-dochters in de problemen hebben.”

Blijft er nog steeds een miljoenenrekening. Hoe gaan we die in hemelsnaam betalen?

Door te lenen. “De rente staat momenteel gelukkig zeer laag; de overheid kan op heel lange termijn aan bijna nul procent lenen. Daarmee belasten we de volgende generaties dus niet enorm. Geen twijfel dat we de komende jaren aan welvaart zullen moeten inboeten. Daar tegenover staat dat alles ineen laten storten de kost pas écht onoverzichtelijk zou maken.”

Kunnen de luchtvaartbedrijven echt niks anders dan de crisis geduldig uitzitten?

Jawel, meent Van de Voorde. Er dienen zich momenteel immers enorme opportuniteiten in de luchtvracht aan. “Door het wegvallen van die vele passagiersvluchten, verdween ook alle ‘Belly Space’ - de vrachtruimte in de buik van passagierstoestellen. De vrachtprijzen zijn daardoor verviervoudigd. Dus waarom niet tijdelijk daarop inzetten, om de markt warm te houden? Onder meer El Al en Quatar trokken al hoezen over de zetels van hun A330-toestellen, om dozen met duurdere vracht te vervoeren.” Brussels Airlines bevestigde vandaag dat het eveneens de mogelijkheid onderzoekt om haar cabines met pakketjes te vullen.