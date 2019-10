IMF ziet wereldwijde groei terugvallen tot laagste niveau sinds financiële crisis KVE LH

15 oktober 2019

15u39

Bron: Belga 0 Economie De groei van de wereldeconomie zal ten gevolge van de handelsspanningen dit jaar terugvallen tot 3 procent, het laagste niveau sinds de financiële crisis. Dat heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF)bekendgemaakt. Het IMF verlaagt zijn vorige groeiverwachting van juli zo met 0,2 procentpunt.

"Met een groei van 3 procent is er geen plaats voor politieke vergissingen en de beleidsmakers moeten dringend samenwerken om de handels- en geopolitieke spanningen terug te dringen", aldus Gita Gopinath, hoofdeconoom van het IMF.

De groei van het volume van de handel in goederen en diensten in de wereld, is drastisch naar beneden herzien, tot 1,1 procent (-1,4 procentpunt), het laagste niveau sinds 2012.

Brexit

Het is al de vierde maal dat het IMF de groeicijfers voor 2019 neerwaarts bijstelt. De internationale financiële instelling spreekt inmiddels van de traagste groei van de mondiale economie sinds de financiële crisis. Naast de handelsspanningen tussen onder meer de VS en China spelen ook geopolitieke onzekerheden op, net als de klimaatkwestie of de brexit.

Het IMF schaalt de economische groei van de Verenigde Staten dit jaar nu in op 2,4 procent. China en India krijgen +6,1 procent toebedeeld, Rusland +1,1 procent.

De eurozone hinkt achterop met 1,2 procent groei (-0,1 procentpunt). Economische motor Duitsland krijgt maar 0,5 procent, Frankrijk 1,2 procent. Italië moet het stellen met een nulgroei, de Britten met 1,2 procent groei. Voor België staat 1,2 procent groei dit jaar en 1,3 procent in 2020 in de tabellen. In april ging het IMF voor ons land nog uit van respectievelijk 1,3 en 1,4 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp).