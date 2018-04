IMF ziet ook positieve kant aan cryptomunten sam

16 april 2018

Bron: belga 0 Economie Cryptomunten vormen geen directe bedreiging voor de financiële stabiliteit in de wereld, stelt topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens haar is vaak aandacht voor de risico's en andere nadelen van bijvoorbeeld de bitcoin, maar mogen de voordelen niet worden vergeten. Het IMF bekijkt of centrale banken een soort eigen cryptomunten kunnen lanceren.

Positief aan de cryptomunten is dat ze het mogelijk maken om zeer snel grensoverschrijdende betalingen te doen. De technologie achter dergelijke munten kan ook helpen om financiële markten efficiënter te laten werken. En met diezelfde technologie moet het mogelijk zijn om allerlei vertrouwelijke data op een veilige manier op te slaan, somt Lagarde op.

Dat laatste is bijvoorbeeld interessant voor bedrijven in de gezondheidszorg. En in opkomende economieën kan dit volgens Lagarde weer helpen bij het garanderen van eigendomsrechten en het creëren van een gunstig investeringsklimaat.

Alertheid

Dit alles neemt niet weg dat toezichthouders en beleidsmakers alert moeten blijven, aldus de IMF-topvrouw. Vergelijkingen met bijvoorbeeld de zeventiende-eeuwse tulpenmanie en de recentere dotcombubbel zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen.

Volgens Lagarde is het onvermijdelijk dat veel van de meer dan 1.600 verschillende cryptomunten die momenteel bestaan, niet zullen overleven. Dat dit waarschijnlijk niet tot hele grote problemen leidt, komt eigenlijk alleen doordat de banden tussen de cryptomunten en de rest van het financiële systeem nog uiterst beperkt zijn.

Regulering

Iets om in het achterhoofd te houden is volgens de IMF-topvrouw dat al die digitale valuta's veelal privaat geregeld zijn, niet door overheden. Dat maakt het voor centrale banken lastiger om in grijpen als er iets misgaat. Lagarde vindt het daarom het onderzoeken waard of centrale banken zelf ook niet met een soort eigen cryptomunten kunnen komen. Dit vraagstuk zal het IMF binnenkort nog behandelen in een rapport.

Uiteindelijk moeten cryptomunten het vertrouwen winnen van zowel consumenten als autoriteiten, stelt Lagarde. "Omdat cryptomunten geen grenzen kennen, is internationale samenwerking daarbij essentieel."