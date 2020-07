IMF verwacht dat mondiale overheidsschuld dit jaar historische piek zal bereiken TTR

10 juli 2020

15u36

Bron: belga 0 Economie De overheidsschulden zullen dit jaar wereldwijd stijgen naar een ongekend hoog niveau. Dat zeggen IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath en Vitor Gaspar, die bij het IMF het hoofd is van al het onderzoek naar fiscale zaken, vandaag in een IMF-blog. Ze verwachten dat de totale overheidsschuld zal stijgen naar 101,5 procent van het mondiale bbp in 2020, hoger zelfs dan na de Tweede Wereldoorlog.

Toch moet volgens de experts het gezondheidsaspect nog steeds primeren. Daarnaast is het zaak voor de overheden om te blijven inzetten op een ondersteunend en flexibel begrotingsbeleid tot er een duurzame uitweg is gevonden uit de crisis, ook al betekent dit dat de overheidsschuld in een pessimistisch scenario nog verder kan oplopen. Doen ze dat niet en trappen ze vanuit een economische bezorgdheid te hard op de uitgavenrem, dan zetten ze het economische herstel van hun land op het spel, waarschuwen Gopinath en Gaspar.

De IMF-medewerkers erkennen dat het om een moeilijk evenwicht gaat: de regeringen moeten proberen hun door de coronapandemie getroffen economie op een duurzame manier te stimuleren zonder dat hun overheidsschuld naar een onhoudbaar niveau stijgt.



Alles samen zouden de regeringen wereldwijd bijna 11.000 miljard dollar (zo’n 9.725 miljard euro) hebben uitgegeven om de gezinnen en bedrijven te steunen, aldus het IMF. Het Fonds verwacht dat de mondiale overheidsschuld zich zal stabiliseren in 2021, met uitzondering dan van de Verenigde Staten en China, maar roept niettemin op tot waakzaamheid. Zo blijft de onzekerheid rond de economische prognoses erg groot en is de situatie verschillend van land tot land.

