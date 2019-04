IMF somberder over de wereldeconomie AW KV

09 april 2019

16u17

Bron: Belga 0 Economie Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie verlaagd. Voor dit jaar houdt het IMF het nu op 3,3 procent groei. Dat is 0,2 procentpunt minder dan het fonds in januari nog voor mogelijk hield. Voor tal van landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Latijns-Amerika en ook het eurogebied, zijn de voorspellingen naar beneden bijgesteld.

Het IMF benadrukt wel dat het geen nieuwe recessie te verwacht. Waarschijnlijk vindt er in de tweede helft van dit jaar zelfs weer een lichte groeiversnelling plaats, staat in het nieuwe rapport. Het fonds wijst er onder meer op dat het einde van de handelsoorlog in zicht lijkt. Daarnaast hebben diverse centrale banken recentelijk besloten om hun stimulering voorlopig niet verder terug te schroeven. Dit zorgt ervoor dat de mondiale prognose voor 2020 gehandhaafd kan blijven op 3,6 procent groei. Dat is overigens het groeicijfer dat in 2018 gerealiseerd werd.



Onderlinge verschillen

De verschillen tussen landen zijn wel groot. Zoals het er nu naar uitziet, vinden voornamelijk opkomende markten volgend jaar de weg terug omhoog. Ook Duitsland en Italië zullen het volgens het IMF in 2020 weer beter doen, terwijl er in de Verenigde Staten als gevolg van eerder gewijzigde belastingregels juist op een aanhoudende vertraging van de economie wordt gerekend. In China zakt de groei dan waarschijnlijk eveneens weer een stapje verder terug.

Volgens het IMF heeft de groeivertraging betrekking op 70 procent van de wereldeconomie. Voor de VS verwacht de instelling dit jaar voortaan 2,3 procent groei, of een daling met 0,2 punt. De eurozone zou een half procentpunt groei verliezen om te landen op 0,8 procent. Het Verenigd Koninkrijk ziet de prognose dalen van 1,5 naar 1,2 procent. Dat is overigens het cijfer bij een geordende brexit. Het IMF waarschuwt dan ook voor een zware schok voor de Britse economie bij een ‘no-deal-brexit’. In het eerste jaar na zo’n Brexit zou er een vermageringskuur van 1,4 procent optreden.

Ook de Belgische cijfers zijn bijgeknipt ten opzichte van de cijfers van oktober vorig jaar. De groeiverwachting voor dit jaar gaat van 1,5 naar 1,3 procent. De Nationale Bank verwachtte hier eerder 1,4 procent, het Planbureau gaat uit van 1,3 procent.