IMF: “Schade wereldeconomie door corona ruim 12.000 miljard dollar” YV

24 juni 2020

15u28

Bron: ANP 3 Economie Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat de wereldwijde economische schade door de coronacrisis in 2020 en 2021 zal uitkomen op in totaal meer dan 12.000 miljard dollar (zo’n 10.650 miljard euro). Dat schrijft IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath in een rapport over de gevolgen van wat zij ‘The Great Lockdown’ noemt.

Volgens Gopinath veroorzaakten de virusuitbraak en de wereldwijde lockdownmaatregelen tegen de ziekte de diepste recessie sinds de Grote Depressie van de jaren 30, met een verwachte mondiale krimp van 4,9 procent dit jaar. Dat is een sterkere krimp dan het IMF in april nog had verwacht. Voor volgend jaar wordt dan weer een opleving van de wereldeconomie met 5,4 procent voorspeld.

Veel onzeker

Gopinath schrijft dat er wel veel onzekerheden zijn rond deze voorspellingen. Zo kunnen bijvoorbeeld vaccins of behandelingen tegen het coronavirus de economische activiteit helpen versnellen, net als extra steunmaatregelen van overheden. Daar staat tegenover dat een tweede golf van coronabesmettingen dit herstel zal ondermijnen, terwijl ook geopolitieke en handelsspanningen schade kunnen aanrichten. De wereldhandel zal dit jaar naar verwachting met 12 procent krimpen door de crisis.

De IMF-hoofdeconoom verwacht verder dat staatsschulden in de wereld dit jaar zullen stijgen naar de hoogste niveaus sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de enorme steunpakketten tegen de schadelijke impact van de coronacrisis moesten landen veel schulden aangaan. Gopinath wijst daarom op het belang van verstandig fiscaal beleid van overheden om die schulden te beheren, met bijvoorbeeld het snijden in onnodige uitgaven en goed belastingbeleid.