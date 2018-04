IMF optimistischer over economische groei in België kg

17 april 2018

16u05

Bron: Belga 0 Economie Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is in zijn lenteprognoses optimistischer over de economische groei in België. De instelling gaat nu uit van 1,9 procent bbp-groei dit jaar en 1,7 procent volgend jaar, tegen 1,6 en 1,5 procent bij de vorige prognose.

Dat is iets optimistischer dan de Nationale Bank van België en het Planbureau, die respectievelijk uitgaan van 1,7 en 1,8 procent groei in 2018.

Handelsspanning en protectionisme

Het IMF verwacht voor de hele wereldeconomie in 2018 en 2019 sterke stabiele groei, maar waarschuwt dat groeiende handelsspanningen en protectionisme roet in het eten kunnen gooien in de komende jaren.

De wereldwijde economische groei zal volgens het IMF zowel dit als volgend jaar 3,9 procent bedragen. Dat is dezelfde prognose als in januari. Het zou de sterkste vooruitgang zijn sinds 2010, toen de economie 5,1 procent groeide.

Voor de eurozone heeft het IMF de groeiprognose lichtjes opgetrokken tot 2,2 procent dit jaar en 2 procent volgend jaar, tegenover 2,2 en 2 procent bij de prognose in januari.