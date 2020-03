IMF: “Opkomende economieën hebben 2.500 miljard dollar steun nodig” ttr

27 maart 2020

17u37

Bron: belga 0 Economie Het is duidelijk dat de wereldeconomie in een recessie is beland ten gevolge van het nieuwe coronavirus, dat zich ontwikkelde tot een pandemie. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva vrijdag gezegd.

Georgieva verwacht een "eerder diepe" recessie dit jaar. In 2021 kan een herstel volgen, als de regeringen geschikte en gecoördineerde maatregelen nemen, zo voegde ze toe. "We bevinden ons in een ongekende situatie waarin een wereldwijde gezondheidspandemie is uitgegroeid tot een economische en financiële crisis", aldus nog de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ze had eerder al gezegd dat de ontwikkelde economieën meestal beter gepositioneerd zijn om op de crisis te reageren, maar dat andere landen met "grote uitdagingen" geconfronteerd dreigen te worden. Georgieva schatte dat de opkomende economieën 2.500 miljard dollar (omgerekend 2255 miljard euro) aan steun nodig zullen hebben.

Het IMF denkt door de coronacrisis na over steunmaatregelen die afwijken van zijn traditionele noodkredieten. Zo onderzoekt het fonds of het mogelijk is om landen te helpen die kampen met een tekort aan vreemde valuta. Georgieva hoopt tijdens de grote voorjaarsvergadering in april een sterk pakket aan maatregelen te kunnen voorleggen. Die vergadering vindt dit jaar vanwege de virusuitbraak plaats via een videoconferentie.

Het IMF heeft eerder al tientallen miljarden opzijgezet om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische pijn. Als het nodig is kan het fonds zelfs voor zo'n 1.000 miljard dollar (902 miljard euro) aan leningen toekennen.

