IMF komt met nieuwe ramingen voor wereldeconomie

14 april 2020

03u54

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt vandaag met zijn nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarin zal het fonds een inschatting geven van de economische schade van de coronapandemie.

Afgelopen weken is het fonds al herhaaldelijk met berichten naar buiten gekomen. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei al in maart dat ze vreesde voor een recessie die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger. Inmiddels wijst alles erop dat de wereld afstevent op de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het fonds komt nu voor het eerst met concrete prognoses.

Deze week vindt tevens de grote voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank plaats. Op deze videoconferentie zal onder meer een knoop doorgehakt worden over nieuwe steunmaatregelen. Opkomende economieën hebben volgens een eerdere schatting minstens 2500 miljard dollar aan steun nodig. Dat is heel veel geld, ook bezien vanuit IMF-perspectief. Vandaar dat er gewerkt wordt aan alternatieve manieren om hulp te bieden aan door de coronacrisis getroffen landen.

De voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank wordt normaal in de Amerikaanse hoofdstad Washington gehouden en is een van de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld. Doorgaans komen zo'n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op de vergadering af, uit tal van landen. Vanwege de coronapandemie was begin maart al aangekondigd dat de bijeenkomst dit keer online zou plaatsvinden.