Ikea sluit eind dit jaar enige fabriek in VS

16 juli 2019

Meubelgigant Ikea gaat eind dit jaar zijn enige fabriek in de Verenigde Staten sluiten. Die bevindt zich in Virginia, er werken zo'n 300 mensen. Het bedrijf wijst voor de sluiting naar de dure grondstoffen. De productie voor de VS zal worden overgeheveld naar Europa.

De fabriek werd in 2008 opgestart. Er worden kasten van de serie ‘Kallax’ gemaakt en opbergmeubelen onder het label ‘Besta’, beide bestemd voor de Amerikaanse en Canadese markt.



"Maar de kostenstructuur ligt te hoog, zeker voor wat betreft de grondstofprijzen, waardoor ook onze prijzen er significant hoger liggen dan in de Ikea-entiteiten in Europa waar gelijkaardige producten worden gemaakt", zegt de Zweedse groep in een persbericht. "De fabriek in Danville is op lange termijn dus niet concurrentieel".

Ikea gaat het personeel zoveel mogelijk helpen in de zoektocht naar een andere job of opleiding, luidt het.

Reactie Trump

Gevreesd wordt dat president Trump zal reageren op de aangekondigde sluiting. Virginia wordt immers beschouwd als een belangrijke staat voor zijn herverkiezing als president. Vorige week kwam defensiegroep Lockheed Martin nog terug op haar beslissing om een helikopterfabriek in Pennsylvania te sluiten.