Ikea-oprichter Kamprad laat 120 miljoen euro na mvdb

02 oktober 2018

12u42

Bron: Belga 0 Economie De in januari overleden oprichter van meubelreus Ikea, Ingvar Kamprad, laat een privévermogen van 1,24 miljard Zweedse kroon (bijna 120 miljoen euro) na. Dat blijkt volgens het persagentschap NTB uit stukken van de Zweedse fiscus.

Als erfgenamen zijn zijn kinderen Annika (60), Jonas (52), Mathias (49) en Peter (54) opgenomen in het testament, die telkens 150 miljoen kroon (14,5 miljoen euro) krijgen. De rest van de erfenis gaat onder meer naar opleiding en onderzoek in de Zweedse regio Norrland.

Kamprad (91) gold als één van de rijkste mensen ter wereld, met een geschat vermogen van ruim 469 miljard kroon (45,3 miljard euro), grotendeels verweven met Ikea en een familiale stichting. Kamprad (1926-2018) leefde nogal krenterig. Hij kocht zijn groenten op de markt liefst na de middag, omdat ze dan in prijs waren verlaagd. Toen hij als gepensioneerde in aanmerking kwam voor een gratis abonnement voor het openbaar vervoer diende hij daar een aanvraag voor in.