Ikea opent eerste winkel in India, maar de typisch Zweedse balletjes zijn er niet bij

24 juni 2018

08u11

Bron: The Guardian, Quartz 5 Economie Na jarenlang lobbyen, bestuderen, plannen en bouwen is het bijna zo ver: volgende maand gaat in India de eerste Ikea-winkel open. De Zweedse meubelgigant pakt het meteen groots aan met een oppervlakte van maar liefst 37.000 vierkante meter, en het grootste Ikea-restaurant ter wereld. Al vind je daar om religieuze redenen geen typisch Zweedse gehaktballetjes.

De eerste Indiase Ikea-winkel gaat open in de zuidelijke stad Hyderabad, de vierde grootste stad van het land met meer dan 11 miljoen inwoners. In het restaurant is er plaats voor 1.000 personen, waardoor het meteen het grootste van alle Ikea-restaurants ter wereld is.

Op het menu staan de bekende gerechten die Ikea wereldwijd aanbiedt, zoals zalm, maar om religieuze redenen ontbreekt het bekendste gerecht: de Zweedse gehaktballetjes. Wel zullen de Indiase klanten de vegetarische en kippengehaktballetjes kunnen krijgen. Ook komen er typisch Indiase gerechten zoals dal makhani, biryani en samosa's.

De megawinkel in Hyderabad opent volgende maand, en Ikea hoopt snel ook winkels te kunnen openen in Bombay, Bangalore en hoofdstad New Delhi. Nieuwe locaties in steden als Pune, Chennai, Ahmedabad, Surat en Calcutta worden bestudeerd.

Enorme markt

Met een bevolking van 1,3 miljard inwoners boort Ikea dan ook een enorme markt aan. De meubelgigant wil de komende jaren omgerekend 1,3 miljard euro in het land investeren. Anders dan in andere landen zal er extra geïnvesteerd worden in de online shop om zo veel mogelijk Indiase klanten te kunnen bedienen. Ook komt er een uitgebreide assemblage-afdeling om de Indiërs heel geleidelijk aan vertrouwd te maken met het concept waarbij je je meubels zelf in elkaar draait.

Ikea had al in 2006 plannen om winkels te openen in India, maar botste toen nog op strenge regels voor buitenlandse investeerders. Die werden in 2012 versoepeld, waarna de plannen onder het stof werden gehaald.