Ikea experimenteert vanaf volgend jaar met verhuur van meubels TT

03 april 2019

13u17

De Zweedse meubelwinkelketen Ikea zal vanaf volgend jaar in dertig markten, waaronder België, een reeks tests lanceren rond de verhuur van meubels. Maar hoe die tests er zullen uitzien in België, is nog niet duidelijk, zegt een Ikea-woordvoerster. Het is zelfs niet zeker of je volgend jaar al effectief meubels zal kunnen huren.

Ikea voerde in enkele landen al een consumentenonderzoek uit om de mogelijkheden van meubelverhuur na te gaan. Op basis daarvan wordt in Nederland bijvoorbeeld meubelverhuur aan studenten uitgetest.

In dertig markten zullen vanaf volgend jaar soortgelijke tests gelanceerd worden, die telkens een aspect van het toekomstige leasingaanbod zullen uittesten, duidt een woordvoerster van Ikea in België.

Maar hoe het experiment in België er zal uitzien is nog niet duidelijk. Zullen alle Belgische winkels eraan deelnemen? Zullen er effectief meubels gehuurd kunnen worden, welke, en door wie? Op al die vragen moet de woordvoerster het antwoord voorlopig nog schuldig blijven.

Wel zeker is dat Ikea met een abonnementsformule wil gaan werken. "Dat stelt het bedrijf in staat eigenaar te blijven van de producten, waardoor hergebruik van producten zo veel mogelijk gestimuleerd wordt voordat het materiaal en de onderdelen aan het einde van de levenscyclus worden gerecycleerd", zo luidt het in een persbericht.

Ikea wil tegen 2030 een circulair bedrijf zijn.